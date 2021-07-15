Забор на границе только поможет режиму расправиться с оппозицией – белорусские активисты

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Проживающие в Литве белорусские активисты говорят, что строящееся на литовской стороне заграждение может затруднить возможности попасть в Литву бегущим от минского режима представителям белорусской оппозиции.

По их словам, забор поможет режиму расправиться с неудобными жителями.

«Людям может показаться, что они не нужны Европе. Сейчас у них еще есть возможность спастись», — сказала на пресс-конференции в среду в Вильнюсе глава общественного учреждения «Дапамога» Наталия Колегова.

Она считает, что забор будет помогать «режиму задерживать и убивать людей».

Представитель фонда благотворительности и поддержки «Страна для жизни» Ольга Зазулинская говорит, что нелегальная миграция — это главная провокация авторитарного президента Беларуси Александра Лукашенко против Литвы.

«Он не знает, как бороться с хорошими литовцами, которые предоставляют белорусам помощь. Он хочет вашими руками построить стену, в Беларуси на это денег нет. Если литовцы решатся и построят стену, вы первым делом поможете самому А. Лукашенко», — сказала О. Зазулинская.

Чтобы обуздать возросшие потоки нелегальной миграции, правительство Литвы приняло решение возвести на границе с Беларусью заграждение. Сейчас начато возведение проволочного заграждения, впоследствии намечено построить стену длиной 550 километров.

Фото vrm.lt

Представитель движения «Европейская Беларусь» Андрей Шаренда сказал, что нелегальная миграция организована, а после возведения забора нагрузка на одних пограничников уменьшится, на других — увеличится.

Он поделился личным опытом нелегального пересечения границы, когда, находясь под домашним арестом, убежал из своей страны и прибыл в Литву, где попросил убежища.

На белорусской стороне, в приграничной зоне, где могут находиться только белорусские пограничники, он обнаружил лагерь. Впоследствии нелегальные мигранты перешли границу в том же месте, что и он.

По словам белоруса, белорусский режим и инициированный им миграционный кризис могло бы подорвать полное прекращение экономических связей.

«Только это вынудило бы его уважать человеческие ценности, Беларусь становится Северной Кореей», — сказал А. Шаренда.

На границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали в общей сложности более 1,7 тыс. мигрантов – в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов на границе с Беларусью правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в масштабе государства.

Литовские должностные лица утверждают, что это организованная белорусским режимом гибридная атака против Литвы.

Минск утверждает, что перестал останавливать мигрантов на территории Беларуси из-за санкций ЕС.