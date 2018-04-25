  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Интернет-мошенники вторглись в сферу инвестиций: как быть начеку и сохранить деньги?

Подробнее...
default image
Российская оппозиция соберется в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Экономический рост Литвы замедляется

Подробнее...
default image
Штраф за курение

Подробнее...
default image
Литва планирует увеличить количество военных и учредить новый батальон

Подробнее...
default image
"Аграрии" предлагают ввести налог на загрязняющие автомобили только при первой покупке

Подробнее...
default image
Минобороны РФ намерено вернуть понятие "военная тайна"

Подробнее...
default image
Бывший командующий ВС Литвы А. Поцюс присоединился к консерваторам

Подробнее...
default image
Кабмин назначил Р.Пожелу Генкомиссаром полиции Литвы

Подробнее...
default image
Столтенберг против исключения Турции из НАТО

Подробнее...
default image
Р.Пожела: Первая работа в полиции - ознакомиться с ситуацией

Подробнее...
default image
Г. Науседа: Литва хочет больших выплат ЕС на смычку и сельскому хозяйству

Подробнее...
default image
Туск отказался баллотироваться на пост президента Польши

Подробнее...
default image
МВД выдвигает кандидатуру Р.Пожелы на должность генкомиссара полиции

Подробнее...
default image
Стало известно о бизнесе Трампа в Украине

Подробнее...
default image
Г.Науседа: новые миротворческий план более благоприятен для Москвы, чем для Киева

Подробнее...
default image
Бомбоубежище, найденное на месте Дома профсоюзов, вряд ли сохранят

Подробнее...
default image
В итальянских школах будут обучать поведению в соцсетях

Подробнее...
default image
В Каталонии жгли портреты короля Испании, протестуя против его визита

Подробнее...
default image
Жители Литвы уже могут обращаться за компенсацией на покупку автомобиля

Подробнее...
Перекресток мнений

Российское посольство в Литве: «Заботу» оценили

Фото BFL/Томаса Урбялениса

Российское посольство в Литве назвало дискуссию о внутренней политике России, проведенную литовскими коллегами, «прелюдией» к очередному вмешательству Вильнюса во внутренние дела РФ.

Так посольство РФ отреагировало на состоявшуюся дискуссию, организованную 28 октября литовским диппредставительством в Москве.

Отвечая на вопрос новостного портала Baltnews.lt: как оцениваете опубликованное МИД Литвы сообщение о некой «дискуссии» о «важнейших актуальных событиях во внутренней политике России» и планируете ли вы организацию подобных мероприятий в Литве, в российском посольстве подчеркнули: «Мы обратили внимание на это сообщение МИД Литвы и, честно говоря, позавидовали уважаемому литовскому коллеге послу Ремигиюсу Мотузасу, который беспрепятственно проводит в посольстве в Москве «экспертные дискуссии» по внутренней политике России, жизни нашей страны, взглядах ее жителей о происходящих в России процессах, причем в рамках «свободного и открытого обмена мнениями».

афиша

Там отметили, что всегда выступали и выступают за взаимный обмен опытом, а также выразили желание воспользоваться практикой литовской дипломатии.

«Правда, собрать здесь здравомыслящих специалистов по внутриполитическим процессам в Литве и нашим двусторонним отношениям будет непросто: одни из них сидят в тюрьмах за свои политические взгляды, у других проводятся обыски и против них возбуждаются уголовные дела по абсолютно надуманным предлогам, третьих объявляют российскими шпионами и третируют в СМИ», – подчеркнули в посольстве.

Также в дипломатическом ведомстве отметили, что подобная дискуссия является одним из этапов подготовки очередного собрания представителей «несистемной оппозиции» России.

«Ну, а проведенная в диппредставительстве Литвы в Москве дискуссия – это, скорее всего, прелюдия намеченного на 9-10 ноября этого года очередного сборища в Вильнюсе представителей так называемой несистемной оппозиции из России и ряда других стран, ставшего открытым проявлением грубого вмешательства Литвы во внутренние дела Российской Федерации», – говорится в ответе.

Отметим, что посольство Литвы в Москве 28 октября организовало дискуссию, в рамках которой эксперты в области российской политики, представители неправительственных организаций, а также дипломаты зарубежных стран рассказали о мнении жителей России относительно происходящих в стране процессов, а также о новых лицах и идеях в российской политике. Как отмечается на сайте Министерства иностранных дел Литвы, во время мероприятия был представлен обзор политических, социологических и правовых аспектов недавних событий в России и их влияния на будущее политическое развитие страны.

Глава диппредставительства Литвы Ремигиюс Мотузас подчеркнул, что дипломатам, которые работают в России и хотят понять различные аспекты политической жизни в стране, важно использовать разные источники информации и знакомиться с различными мнениями на этот счет. Поэтому посольство Литвы предоставило возможность для свободного и открытого обмена мнениями.

Это вторая встреча с представителями российского экспертного сообщества, организованная посольством Литвы в Москве. Первое мероприятие состоялось в 2018 году и было посвящено анализу российского законодательства о свободе слова и собраний.

Подготовлено по сообщениям СМИ

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600