Российское посольство в Литве: «Заботу» оценили

Там отметили, что всегда выступали и выступают за взаимный обмен опытом, а также выразили желание воспользоваться практикой литовской дипломатии.

«Правда, собрать здесь здравомыслящих специалистов по внутриполитическим процессам в Литве и нашим двусторонним отношениям будет непросто: одни из них сидят в тюрьмах за свои политические взгляды, у других проводятся обыски и против них возбуждаются уголовные дела по абсолютно надуманным предлогам, третьих объявляют российскими шпионами и третируют в СМИ», – подчеркнули в посольстве.

Также в дипломатическом ведомстве отметили, что подобная дискуссия является одним из этапов подготовки очередного собрания представителей «несистемной оппозиции» России.

«Ну, а проведенная в диппредставительстве Литвы в Москве дискуссия – это, скорее всего, прелюдия намеченного на 9-10 ноября этого года очередного сборища в Вильнюсе представителей так называемой несистемной оппозиции из России и ряда других стран, ставшего открытым проявлением грубого вмешательства Литвы во внутренние дела Российской Федерации», – говорится в ответе.

Отметим, что посольство Литвы в Москве 28 октября организовало дискуссию, в рамках которой эксперты в области российской политики, представители неправительственных организаций, а также дипломаты зарубежных стран рассказали о мнении жителей России относительно происходящих в стране процессов, а также о новых лицах и идеях в российской политике. Как отмечается на сайте Министерства иностранных дел Литвы, во время мероприятия был представлен обзор политических, социологических и правовых аспектов недавних событий в России и их влияния на будущее политическое развитие страны.

Глава диппредставительства Литвы Ремигиюс Мотузас подчеркнул, что дипломатам, которые работают в России и хотят понять различные аспекты политической жизни в стране, важно использовать разные источники информации и знакомиться с различными мнениями на этот счет. Поэтому посольство Литвы предоставило возможность для свободного и открытого обмена мнениями.

Это вторая встреча с представителями российского экспертного сообщества, организованная посольством Литвы в Москве. Первое мероприятие состоялось в 2018 году и было посвящено анализу российского законодательства о свободе слова и собраний.

Подготовлено по сообщениям СМИ