Российское посольство в Литве: «Заботу» оценили

Российское посольство в Литве назвало дискуссию о внутренней политике России, проведенную литовскими коллегами, «прелюдией» к очередному вмешательству Вильнюса во внутренние дела РФ.
Так посольство РФ отреагировало на состоявшуюся дискуссию, организованную 28 октября литовским диппредставительством в Москве.
Отвечая на вопрос новостного портала Baltnews.lt: как оцениваете опубликованное МИД Литвы сообщение о некой «дискуссии» о «важнейших актуальных событиях во внутренней политике России» и планируете ли вы организацию подобных мероприятий в Литве, в российском посольстве подчеркнули: «Мы обратили внимание на это сообщение МИД Литвы и, честно говоря, позавидовали уважаемому литовскому коллеге послу Ремигиюсу Мотузасу, который беспрепятственно проводит в посольстве в Москве «экспертные дискуссии» по внутренней политике России, жизни нашей страны, взглядах ее жителей о происходящих в России процессах, причем в рамках «свободного и открытого обмена мнениями».
Там отметили, что всегда выступали и выступают за взаимный обмен опытом, а также выразили желание воспользоваться практикой литовской дипломатии.
«Правда, собрать здесь здравомыслящих специалистов по внутриполитическим процессам в Литве и нашим двусторонним отношениям будет непросто: одни из них сидят в тюрьмах за свои политические взгляды, у других проводятся обыски и против них возбуждаются уголовные дела по абсолютно надуманным предлогам, третьих объявляют российскими шпионами и третируют в СМИ», – подчеркнули в посольстве.
Также в дипломатическом ведомстве отметили, что подобная дискуссия является одним из этапов подготовки очередного собрания представителей «несистемной оппозиции» России.
«Ну, а проведенная в диппредставительстве Литвы в Москве дискуссия – это, скорее всего, прелюдия намеченного на 9-10 ноября этого года очередного сборища в Вильнюсе представителей так называемой несистемной оппозиции из России и ряда других стран, ставшего открытым проявлением грубого вмешательства Литвы во внутренние дела Российской Федерации», – говорится в ответе.
Отметим, что посольство Литвы в Москве 28 октября организовало дискуссию, в рамках которой эксперты в области российской политики, представители неправительственных организаций, а также дипломаты зарубежных стран рассказали о мнении жителей России относительно происходящих в стране процессов, а также о новых лицах и идеях в российской политике. Как отмечается на сайте Министерства иностранных дел Литвы, во время мероприятия был представлен обзор политических, социологических и правовых аспектов недавних событий в России и их влияния на будущее политическое развитие страны.
Глава диппредставительства Литвы Ремигиюс Мотузас подчеркнул, что дипломатам, которые работают в России и хотят понять различные аспекты политической жизни в стране, важно использовать разные источники информации и знакомиться с различными мнениями на этот счет. Поэтому посольство Литвы предоставило возможность для свободного и открытого обмена мнениями.
Это вторая встреча с представителями российского экспертного сообщества, организованная посольством Литвы в Москве. Первое мероприятие состоялось в 2018 году и было посвящено анализу российского законодательства о свободе слова и собраний.
Подготовлено по сообщениям СМИ
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