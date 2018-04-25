В ходе проверки обнаружена заброшенная свалка в Салининкай

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

За последний год в Литве случился целый ряд техногенных происшествий.

Осенью прошлого года возник крупный пожар на складе старых покрышек в Алитусе, в результате чего заражению подверглась продукция местных фермеров. В центре скандала оказалась литовская компания Grigeo Klaipėda, которая сбрасывала сточные воды в Куршский залив. Действия предприятия нанесли серьезный ущерб окружающей среде.

Как оказалось, на территории Литвы немало потенциальных экологически опасных точек. В Салининкай, возле Вильнюса, обнаружена свалка отходов, находящаяся на территории компании Švarus kiemas. Об этом вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас написал на своей странице в Facebook.

По его словам, предприятие, некогда занимавшееся сбором и управлением отходами, по всей видимости, больше не осуществляет свою деятельность. В последний год мусор свозили в район, однако он больше не вывозился и не ликвидировался. По телефонам и другим контактам, указанным компанией, никто не отвечает.