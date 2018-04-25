В ходе проверки обнаружена заброшенная свалка в Салининкай

За последний год в Литве случился целый ряд техногенных происшествий.
Осенью прошлого года возник крупный пожар на складе старых покрышек в Алитусе, в результате чего заражению подверглась продукция местных фермеров. В центре скандала оказалась литовская компания Grigeo Klaipėda, которая сбрасывала сточные воды в Куршский залив. Действия предприятия нанесли серьезный ущерб окружающей среде.
Как оказалось, на территории Литвы немало потенциальных экологически опасных точек. В Салининкай, возле Вильнюса, обнаружена свалка отходов, находящаяся на территории компании Švarus kiemas. Об этом вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас написал на своей странице в Facebook.
По его словам, предприятие, некогда занимавшееся сбором и управлением отходами, по всей видимости, больше не осуществляет свою деятельность. В последний год мусор свозили в район, однако он больше не вывозился и не ликвидировался. По телефонам и другим контактам, указанным компанией, никто не отвечает.
«Эта история началась, когда Агентство по охране окружающей среды еще в 2015 году выдало этой компании разрешение на обработку и хранение отходов. Департамент охраны окружающей среды в мае 2019 года провел проверку, в ходе которой обнаружил много нарушений. Было приказано их исправить, но ситуация остается в основном неизменной до сегодняшнего дня – у нас есть заброшенная свалка в Вильнюсе с тысячами тонн всевозможных отходов», – написал В. Бенкунскас.
Вице-мэр Вильнюса отметил, что на сегодняшний день в Литве процесс представления поручительства, в соответствии с которым компания по управлению отходами обязуется ликвидировать отходы в случае банкротства, расплывчатый. Многие предприятия легко его обходят.
Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt
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