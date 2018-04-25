Зачем в Испании перезахоронили диктатора Франко

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В Испании произошло важное историческое событие – перезахоронили останки диктатора Франсиско Франко. Фактически, это тоже самое, что вынести тело Владимира Ленина из мавзолея.

Кто такой Франко

Франко победил в Гражданской войне в Испании 1936-1939 годов. Воевал он против избранного левого правительства. Франко установил в стране диктатуру и объявил себя лидером государства — каудильо. Авторитарное правление Франко продлилось вплоть до его смерти в 1975 году, после чего Испания перешла к демократии.

Хотя страна уже более 40 лет идет по демократическому пути, наследие Франко все еще волнует испанцев. Статуи Франко были снесены, а названные в его честь улицы — переименованы. Но его забальзамированные останки до сих пор хранились в огромном мавзолее в Долине Павших рядом с десятками тысяч жертв гражданской войны, воевавших по разные стороны баррикад.

Многие испанцы считают, что Долина Павших посвящена победе националистических сил Франко над республиканцами в 1930-х годах. В строительстве монумента принимали участия политзаключенные, чей принудительный труд использовался во времена диктатуры Франко. К тому же Долину Павших давно облюбовали крайне правые, которые собираются здесь в каждую годовщину смерти Франко, чтобы почтить его память.

Большая политика

Социалистическое правительство Испании, пришедшее к власти в июне 2018 года, обещало эксгумировать останки диктатора. Так предполагалось решить конкретную политическую задачу: сплотить разношерстную коалицию партий, которую удалось собрать, чтобы отстранить правого премьера Мариано Рахоя.

Помимо желания отстранить Рахоя, лишь неприязнь к Франко объединяла различные левые партии, баскских и каталонских националистов. В годы его правления все они подвергались преследованиям. На некоторое время стремление избавиться от одного из последних символов франкизма отодвинуло на задний план противоречия.

Спешка с перезахоронением Франко тоже связана с очередными выборами. Они должны состояться 10 ноября. Социалисты стремятся таким образом усилить свои позиции среди левых избирателей. Интересно, что вторая по значению левая партия Подемос хотела провести это мероприятие после выборов, небезосновательно опасаясь, что теперь часть ее сторонников уйдет к социалистам.

Власти хотят превратить Долину Павших в «место поминовения, скорби и почитания погибших в войне». Присутствие останков Франко в центре мемориала социалисты называют оскорблением демократии.

Национальный спор

Отношение к Франко в Испании очень неоднозначное. Сторонники правых считают, что у франкизма были как положительные, так и негативные стороны, левые оценивают его исключительно отрицательно. И тех и других сейчас примерно одинаковое количество — около 44%.

Куда перенесли

Процедура перезахоронения проходила в условиях повышенных мер безопасности. На эксгумации присутствовали лишь министр юстиции Испании, судмедэксперт, священник и 22 потомка Франко.

Семья Франко долго и безуспешно оспаривала перезахоронение в суде. Родственники настаивали, что Франко следует перезахоронить в семейном склепе в кафедральном соборе Альмудена в центре Мадрида.

Власти в ответ заявляли, что бывший диктатор не может быть похоронен там, где его могут публично прославлять. Правительство также отклонило эту просьбу по соображениям безопасности. Позицию властей поддержали и в Ватикане. В итоге, останки диктатора захоронили на мадридском кладбище Эль-Пардо-Мингоррубио.

Процесс демонтажа гранитной плиты на могиле каудильо обошелся государственному бюджету примерно в три тысячи евро.

Реакция

Испанцы много шутили по поводу перезахоронения диктатора. 24 октября был создан хэштег #unboxingfranco (буквально — распаковка Франко), который вошел в топ-10 мировых трендов в Twitter. Разработали даже специальную игру в стиле Супер Марио, про персонажа, который пытается попасть к базилике, где находятся остатки Франко.