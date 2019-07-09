Задержан главный киберпреступник Испании

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Самый опасный киберпреступник на территории Испании арестован в Мадриде.

23-летний испанец зарабатывал в месяц около 300 тысяч евро. Он создавал мошеннические сайты, представавшие из себя копии популярных интернет-магазинов электроники. Далее он и его помощники активно рекламировали их и заманивали покупателей акциями и большими скидками.

Стоит отметить, что мошенник был задержан во время масштабной спецоперации, в рамках которой сотрудники правоохранительных органов арестовали еще 45 человек, которыми руководил молодой человек.

Сам он действовал очень острожно. Жил исключительно в отелях, останавливаясь то в одном, то в другом.

Всего от действий злоумышленников финансовые потери понесли не меньше 2400 человек, купившие различные гаджеты в несуществующих магазинах.