Задержаны еще 4 мигранта, Г. Ландсбергис обвиняет режим А. Лукашенко в использовании беженцев

«Есть факт того, что они здесь будут жить лучше, чем они могли бы жить там. Но, к сожалению, мы не очень имеем возможности предложить им какую-то лучшую жизнь, они живут в платках, пока мы найдем способ вернуть их обратно», – сказал министр.

Он сказал, что обсуждал эту проблему с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хуссейном, а через несколько недель он намерен поговорить с турецким коллегой.

«Мы сообщили об этой новости, что это неприемлемо, и что мы хотим найти способ, чтобы этих людей не обманывали, что у им не давали ложных обещаний», – сказал Г. Ландсбергис.

В среду в Зарасайском районе Литвы задержаны еще четыре мигранта, а общее количество нелегальных мигрантов, задержанных у границы с Беларусью в этом году, превысило 500, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Четверо мигрантов без документов были задержаны ранним утром, они представились гражданами России чеченской национальности. Все они попросили убежища в Литве.

В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 502 нелегальных мигранта. Это число более чем в шесть раз больше, чем за весь 2020 год. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец. В 2019 году пограничникам попались 46 незаконных мигрантов, в 2018 году – 104.

Литовские должностные лица подозревают, что это операция, организованная белорусским режимом.