Задержаны еще 4 мигранта, Г. Ландсбергис обвиняет режим А. Лукашенко в использовании беженцев

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что режим президента Беларуси Александра Лукашенко, помогающий беженцем пересечь границу с Литвой, обманывает их, создавая необоснованные ожидания.
«А. Лукашенко и его режим пользуются уязвимостью людей из Ирака, Сирии и Афганистана, обманывая их, вынуждая продавать имеющееся у них имущества, вынуждая продавать дома, ведь цена этого билета, которую они платят за то, чтобы добраться до границы Литвы, обходится им во всю жизнь: они оставляют свои семьи, детей, отказываются от всего, что у них было, чтобы прибыть сюда», – сказал Г. Лансбергис в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.
«Есть факт того, что они здесь будут жить лучше, чем они могли бы жить там. Но, к сожалению, мы не очень имеем возможности предложить им какую-то лучшую жизнь, они живут в платках, пока мы найдем способ вернуть их обратно», – сказал министр.
Он сказал, что обсуждал эту проблему с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хуссейном, а через несколько недель он намерен поговорить с турецким коллегой.
«Мы сообщили об этой новости, что это неприемлемо, и что мы хотим найти способ, чтобы этих людей не обманывали, что у им не давали ложных обещаний», – сказал Г. Ландсбергис.
В среду в Зарасайском районе Литвы задержаны еще четыре мигранта, а общее количество нелегальных мигрантов, задержанных у границы с Беларусью в этом году, превысило 500, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
Четверо мигрантов без документов были задержаны ранним утром, они представились гражданами России чеченской национальности. Все они попросили убежища в Литве.
В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 502 нелегальных мигранта. Это число более чем в шесть раз больше, чем за весь 2020 год. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец. В 2019 году пограничникам попались 46 незаконных мигрантов, в 2018 году – 104.
Литовские должностные лица подозревают, что это операция, организованная белорусским режимом.