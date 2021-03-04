Задержаны главы Шешкинской поликлиники и клинической больницы Вильнюса

По данным Центрального портала публичных закупок Литвы, компании Limeta и Graina победили на десятках конкурсов публичных закупок медучреждений.

В среду ССР сообщила, что провела крупномасштабное расследование по подозрениям в коррупции при закупке медоборудования и прочих медицинских средств в различных учреждениях здравоохранения. Больше информации СМИ планируется представить в четверг.

По данным службы новостей телеканала LNK, в расследовании ССР уже задержано 20 руководителей учреждений, врачай и технических работников, а правоохранительные органы интересуются Радвилишской, Утянской поликлиниками, Кедайняйской больницей.