Задержаны главы Шешкинской поликлиники и клинической больницы Вильнюса

Служба спецрасследований (ССР) Литвы по подозрениям в коррупции в публичных закупках в сфере здравоохранения задержала директора вильнюсской поликлиники Шешкине Дайву Канопене, главу Вильнюсской клинической больницы Наримантаса Маркявичюса, подтвердили BNS информированные источники.
По данным BNS, были также задержаны глава компании Limeta, торгующей медоборудованием, член Совета Кретингского районного самоуправления, бывший парламентарий, социал-демократ Виргиниюс Домаркас, а также глава компании Limeta NT, акционер обеих упомянутых компаний Кестутис Куткускас. Он же является супругом директора Вильнюсской университетской больницы Елены Кветкаускене. Этим задержанным также предъявлены подозрения в коррупции.
Задержанная руководитель Шешкинской поликлиники Д. Канопене является супругой члена сейма, социал-демократа Видмантаса Канопы.
Подозрения также предъявлены и председателю правления и акционеру панявежской компании Graina, торгующей медоборудованием, Эрландасу Судейкису.
По данным Центрального портала публичных закупок Литвы, компании Limeta и Graina победили на десятках конкурсов публичных закупок медучреждений.
В среду ССР сообщила, что провела крупномасштабное расследование по подозрениям в коррупции при закупке медоборудования и прочих медицинских средств в различных учреждениях здравоохранения. Больше информации СМИ планируется представить в четверг.
По данным службы новостей телеканала LNK, в расследовании ССР уже задержано 20 руководителей учреждений, врачай и технических работников, а правоохранительные органы интересуются Радвилишской, Утянской поликлиниками, Кедайняйской больницей.