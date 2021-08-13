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Зафиксировано, как на территорую Литвы зашел белорусский пограничник

Фото pasienis.lt

Видеокамеры Службы охраны госграницы Литвы в четверг зафиксировали, как на территорию Литвы заходит белорусский пограничник.

Как сообщила Служба охраны госграницы (СОГГ) Литвы, белорусский пограничник поздним вечером четверга в Шальчининкском района, в так называемой Девянишкяйской петле, приблизительно на полметра вошел на территорию Литвы и тут же вернулся назад.

«СОГГ Литвы такое поведение белорусского пограничника оценивает как безответственное и непрофессиональное», — говорится в заявлении для прессы СОГГ.

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Во время этого происшествия приблизительно в ста метрах находился мобильный пограничный патруль.

Белорусский пограничник был один и после совершенного правонарушения вернулся на территорию своей страны. На видео видна и экипировка нарушителя — у него на плече коврик и спальный мешок или свернутая плащ-палатка.

Информацию об этом происшествии СОГГ передало в МИД и МВД Литвы.

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