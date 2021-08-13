Зафиксировано, как на территорую Литвы зашел белорусский пограничник

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Видеокамеры Службы охраны госграницы Литвы в четверг зафиксировали, как на территорию Литвы заходит белорусский пограничник.

Как сообщила Служба охраны госграницы (СОГГ) Литвы, белорусский пограничник поздним вечером четверга в Шальчининкском района, в так называемой Девянишкяйской петле, приблизительно на полметра вошел на территорию Литвы и тут же вернулся назад.

«СОГГ Литвы такое поведение белорусского пограничника оценивает как безответственное и непрофессиональное», — говорится в заявлении для прессы СОГГ.