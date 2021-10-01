Загрязнение окружающей среды из-за транспорта

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Если Литва не предпримет дополнительных мер, то уровень транспортных выхлопов будет быстро повышаться, предупредил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корманн.

«Транспортный сектор – самый крупный загрязнитель Литвы, на него приходится около 40% загрязнений. В этом секторе выхлопы увеличились и будут увеличиваться без специальных мер», – заявил М. Корманн в Вильнюсе.

Он считает, что Литва должна заняться внедрением прогрессивных транспортных технологий, электрифицированных железных дорог. Это были бы шаги в нужном направлении.

М. Корманн также отметил, что у Литвы один из самых низких акцизов на бензин и дизельное топливо среди стран ОЭСР, а акциз на дизельное топливо ниже, чем на бензин, хотя его использование повышает уровень загрязнения.

Как заявила премьер-министр Ингрида Шимоните, изменения акцизов правительство представит позже, однако Литва создает более благоприятные условия для людей, покупающих топливо, но важно менять их поведение.

По словам министра охраны окружающей среды Симонаса Гянтвиласа, акцизы и налоги будут пересматриваться осенью.

По мнению главы ОЭСР, также нужно повышать расходы на экологию, которые с 2000 года снизились и в 2018 году составили всего 0,3% по сравнению с 0,8% в среднем по странам ОЭСР. М. Корманн заявил, что в ближайшее десятилетие эти инвестиции должны составить 3% от ВВП.

Он также отметил, что ВВП Литвы с 2005 по 2018 год вырос на 50%, в промышленности стало гораздо меньше выбросов углеводорода, вдвое возросла и составляет 22% возобновляемая энергетика, однако выхлопы газов, отходов, вызывающих парниковый эффект, остаются на прежнем уровне.

Информация «ЛК», BNS