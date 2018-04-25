Закончился прием заявок на парламентские выборы

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

В пятницу закончился прием заявок на выборы в сейм.

«Закончился прием заявок от партий на парламентские выборы. Политические партии должны подать документы до 17 час. в ГИК, а самостоятельно идущие на выборы кандидаты — окружным избирательным комиссиям», — сообщила BNS руководитель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матийошайтите.

Глава ГИК отметила, что комиссия будет проверять, соответствуют ли выдвигаемые в кандидаты лица требованиям закона, а за месяц до выборов, 11 сентября, будут объявлены списки кандидатов с биографиями, перечнем частных интересов, декларациями имущества и доходов.

На парламентские выборы зарегистрировалось 22 партии и 28 самостоятельных кандидатов.

Независимые кандидаты должны собрать тысячу подписей, также как и кандидаты в одномандатных округах от партий, которые не выдвигают списка кандидатов в многомандатном округе.

Партии должны подавать документы в ГИК, а независимые кандидаты — в окружную избирательную комиссию.

Выборы в сейм пройдут 11 октября.