Закончился третий раунд российско-украинских переговоров

«Было бы наивно предполагать, что сегодня будет что-либо подписано, это объемные материалы. Безусловно, в самое ближайшее время работа по этим документам будет продолжена. Итак, следующий, четвертый раунд состоится на территории Беларуси в самое ближайшее время», — цитирует Слуцкого ТАСС.

Российская сторона сообщает, что на встрече также поднимались вопросы нейтрального статуса Украины, затрагивалась тема русского языка. По словам того же Слуцкого, которого цитируют российские информационные агентства, российская делегация привезла конкретные письменные предложения, которые украинская сторона «взяла для проработки». По словам Слуцкого, предложения включают «политические аспекты, вопросы денацификации и вопросы русского языка и, разумеется, все, что связано с нейтральным статусом, демилитаризацией».

Михаил Подоляк, член украинской делегации, советник главы аппарата президента Украины, в своем «твиттере» сообщил в некоторых подвижках в вопросе о гуманитарных коридорах. «Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены», — говорится в его «твиттере».

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