Законных землевладельцев дискриминируют

Парламентарий отметил, что одновременно с этим настойчиво, даже принудительно используя институт судебных приставов, уже выплачивается денежная компенсация, которая в сотни раз ниже рыночной стоимости. Ч. Ольшевский интересовался, что намерено сделать Министерство сельского хозяйства для скорейшего завершения земельной реформы.

«Министр, какие шаги вы предпримете для обеспечения того, чтобы Национальная земельная служба, находящаяся в вашем ведении, и Вильнюсский городской муниципалитет предоставляли гражданам списки свободных государственных земельных участков и позволяли восстанавливать землю? Даже участок в 10 аров был бы более приемлем собственникам, чем денежная компенсация. Люди требуют справедливости», – задал вопрос Ч. Ольшевский министру сельского хозяйства.

Глава Минсельхоза Кястутис Навицкас признал, что проблема системная и Ч. Ольшевский имеет все основания поднимать этот вопрос. Министр отметил, что, возможно, осенью будут приняты необходимые правовые акты, чтобы Вильнюсское городское самоуправление оставалось единственным распорядителем земли. Тогда не будет «толкотни» между самоуправлением и Национальной земельной службой, соответственно, не будет неоправданных задержек возврата земель.

«Непонятно, из-за кого мы столкнулись с этой ситуацией: из-за недееспособности нашей Национальной земельной службы или Вильнюсского городского самоуправления», – отметил министр К. Навицкас.

Земельная реформа в Литве продолжается более 30 лет. Сменяющие друг друга власти все дальше отодвигают сроки завершения процесса реституции земли, что еще больше усугубляет недовольство людей. Земельная реформа, и особенно на том этапе, когда земля стала движимой собственностью и ее «переносили» из одного самоуправления в другоe, больше всего ударила по полякам, проживающим в Литве. Большинством законных владельцев, которые еще не вернули землю, принадлежащую их предкам, по-прежнему являются поляки.

В целях восстановления справедливости депутат Сейма Ч. Ольшевский предлагает внести в закон положение о том, что если в черте города площадь земельного участка, безвозмездно переданного гражданину, меньше площади земельного участка, на который он претендует согласно закону о реституции, то за оставшуюся часть участка должно быть безвозмездно дополнительно передан, например, второй земельный участок площадью не менее 0,04 га для индивидуального строительства и других целей. И речи быть не может о принудительной денежной компенсации. Денежная компенсация может быть лишь в том случае, если гражданин лично выразит письменную просьбу о возмещении оставшейся части земли деньгами.

Этот законопроект, подготовленный Ч. Ольшевским, расширяет справедливую компенсацию за невозвращенную землю в Вильнюсе вторым земельным участком. Это позволит ускорить земельную реформу и наконец завершить ее.

Информация «ЛК», литовских СМИ