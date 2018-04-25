Закрылось крупнейшее агрохозяйство

Фото BFL/ Андрюса Уфартаса

Крупнейшее в Литве хозяйство Ирмантаса Григаса, которое занималось разведением индюков, прекратило свою деятельность в связи с финансовыми проблемами компании Arvi kalakutai группы Arvi grupė, сообщает BNS.

По словам И. Григаса, это связано с проблемами группы Arvi grupė. «Пока не будем продолжать деятельность, но тут много вопросов к самой Arvi. Я чувствую себя обманутым, не хочу больше возвращаться к этой деятельности», – сказал И. Григас, который выращивал больше 50 000 индюков. Каунасский окружной суд в ноябре этого года завел дело о реструктуризации компании.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ