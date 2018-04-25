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TOP,Перекресток мнений

Закрытие атомной станции – уникальный проект

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В связи с не имеющими прецедента в мире работами по демонтажу атомных реакторов, которые планируется начать в Литве уже через несколько лет, возникает опасность влияния ионизирующей радиации на жителей, природу, животных и растения этого региона. 

По моим данным, Еврокомиссия не проводила исследования по схожим проектам. В связи с закрытием Игналинской атомной электростанции Литва является особым регионом в Евросоюзе, потому что сталкивается со специфическими работами большого объема, о последствиях которых мы не знаем. Если мы должным образом подготовимся к этим работам, то Литва может стать лидером в этой области в мире, а не подопытным кроликом.

Я внес предложение, чтобы Еврокомиссия инициировала и осуществила проект научных исследований о том, какое влияние работы по закрытию атомной электростанции будут иметь на здоровье жителей, флору и фауну региона. Это важно еще и потому, что в будущем в странах Евросоюза будут закрываться и другие электростанции. Опыт, который будет получен во время осуществления такого проекта, будет полезен и для других стран, а приобретенные знания можно будет использовать при осуществлении специальных проектов как по борьбе с распространением радиации, так и с ее влиянием на окружающую среду.

Бронюс РОПЕ, европарламентарий

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Tadeush Авторы недавних комментариев
Tadeush
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Tadeush

Объект нужно изучить. Глубокий, многосторонний анализ. На основе многостороннего анализа разработка стратегии и тактики действий. Подбор необходимых свойств и качеств для реализации проекта. Необходимый потенциал. Если хотя бы один пункт из этого правила будет нарушен а все остальные будут добросовестно выполнены, то любое дело, действие потерпит полное фиаско. Демонтировать реактор… Читать далее

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2019-10-11 16:17
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