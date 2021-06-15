Закрытие порта в Китае парализовало мировую торговлю

«Блокировка Суэца затронула 55 тыс. TEU (условная единица измерения емкости грузовых транспортных средств, — прим. ред.) в сутки. Но это длилось «всего» шесть дней. А в Яньтяни речь идет уже о 16 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шекоу», — анализирует ситуацию генеральный директор датской консалтинговой компании Vespucci Maritime Ларс Йенсен.

На сегодня уже более 40 судов стоят на рейде в ожидании разрешения зайти в порт. Попытка перенаправить потоки в другие китайские порты, такие как Наньша, Шекоу и Гонконг, не решают проблемы, ведь и там также не способны справиться с растущим грузопотоком. На сегодня средний срок опоздания доставки из-за пробок в порту составляет 4-5 недель.

«Дефицит и задержки контейнеров существенно повлияли на способность компаний доставлять товар потребителям. Мы находимся в эпохе беспрецедентного срыва цепи поставок, — сказал гендиректор технологической компании Zencargo Алекс Гершем, комментируя сложившуюся ситуацию.