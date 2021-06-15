Закрытие порта в Китае парализовало мировую торговлю

Перебои в работе южнокитайского порта, который закрывали из-за вспышки коронавируса, вызвали серьезные убытки в мировой торговле, которые уже превзошли убытки от блокировки Суэцкого канала, сообщает The Loadstar.
Отмечается, что новая вспышка COVIDв одном из основных центров мировой контейнерной торговли — китайской провинции Гуандун — вызвала перебои в работе крупных портов юга страны. Терминал Яньтянь в Шэньчжэне был закрыт с 25 по 31 мая. Сейчас администрация порта успешно запустила его часть, вернув производительность примерно до 45% от нормы, но этого все еще не достаточно. По оценкам экспертов, перебои в мировой контейнерной торговле могут оказаться серьезнее, чем от блокировки Суэцкого канала в марте судном Ever Given.
«Блокировка Суэца затронула 55 тыс. TEU (условная единица измерения емкости грузовых транспортных средств, — прим. ред.) в сутки. Но это длилось «всего» шесть дней. А в Яньтяни речь идет уже о 16 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шекоу», — анализирует ситуацию генеральный директор датской консалтинговой компании Vespucci Maritime Ларс Йенсен.
На сегодня уже более 40 судов стоят на рейде в ожидании разрешения зайти в порт. Попытка перенаправить потоки в другие китайские порты, такие как Наньша, Шекоу и Гонконг, не решают проблемы, ведь и там также не способны справиться с растущим грузопотоком. На сегодня средний срок опоздания доставки из-за пробок в порту составляет 4-5 недель.
«Дефицит и задержки контейнеров существенно повлияли на способность компаний доставлять товар потребителям. Мы находимся в эпохе беспрецедентного срыва цепи поставок, — сказал гендиректор технологической компании Zencargo Алекс Гершем, комментируя сложившуюся ситуацию.