Закрытые границы не мешают бить рекорды контрабанде

В этом году чиновники также возбудили на одну пятую больше расследований из-за контрабанды сигарет (55 досудебных расследований, тогда как в первом полугодии 2020 года – 45). было обнаружено в общей сложности 8,8 миллиона пачек контрабандных сигарет общей стоимостью 31,8 миллиона евро. Кроме того, таможенники изъяли 46 тонн табака стоимостью более 1 миллиона евро.

Большая часть контрабандных табачных изделий (75 процентов) оказалась из Беларуси. Почти весь остальной объем контрабанды (23 процента) поступил из Калининградской области.

Место, где чаще всего находили контрабанду, также не изменилось – им стала граница Литвы и Беларуси, там обнаружены 72 процента от всего объема табачной продукции. Остальные сигареты были найдены правоохранителями уже внутри страны или на границе с Россией (шесть процентов от всего объема).

Пока самая большая партия контрабандных сигарет в этом году была задержана в ночь на 1 апреля, когда литовские таможенники в Каунасском районе ликвидировали целый склад с нелегальными табачными изделиями. Во время операции были задержаны семь граждан России и Литвы, а также обнаружены два тягача и более 1 миллиона пачек сигарет стоимостью 3,91 миллиона евро.

Проверка грузов усилена

Из-за вероятной контрабанды из Беларуси должностные лица тщательнее проверяют грузы, перевозимые по железной дороге, отметил представитель Криминальной службы таможни Гядиминас Куликаускас.

«Активизирована проверка, но я не могу сказать, что мы делаем что-то дополнительно. Стараемся тщательно проверять вагоны с удобрениями, щебенкой», – сказал Г. Куликаускас BNS.

3 августа Криминальная служба таможни сообщила о большой партии контрафактных сигарет, обнаруженной в грузе белорусского производителя удобрений «Беларуськалий», который следовал по железной дороге. По предварительным данным, было найдено 159 коробок, или почти 80 тыс. пачек сигарет NZ Gold и Minsk capital гродненской фабрики «Неман». Стоимость контрафактных сигарет с подлежащими уплате налогами составляет около 259 тыс. евро. Груз был проверен на железнодорожном посту Стасилай.

Число задержаний контрафакта на железнодорожном транспорте в последние годы растет.

Еще 60 ящиков нашли 7 августа в товарном поезде, в вагонах со щебнем. Поезд пришел из Беларуси. Около 8 часов утра на железнодорожный пост Стасилай прибыл товарный поезд с разными грузами. В ходе тщательной проверки в одном из вагонов со щебнем пограничники обнаружили 60 ящиков (30 000 пачек) сигарет Fest с белорусскими бандеролями. Стоимость контрабанды со всеми налогами составляет 112 800 евро. Ведется расследование.

В 2019 году было зафиксировано 14 задержаний контрафакта на железной дороге, в 2020 году — 36, а в первом полугодии 2021 года — 37. Стоимость контрабандных сигарет, задержанных в этом году на железнодорожном транспорте, достигает примерно 4 млн евро.

Служба утверждает, что литовские таможенники в последнее время едва ли не каждую неделю находят в поездах из Беларуси крупные партии контрафактных сигарет. Для провоза нелегальных сигарет контрабандисты используют ж/д транспорт всех типов — открытые и закрытые вагоны, контейнеры, цистерны. Они стараются использовать особенности конструкций вагонов, например, оборудуют тайники за двойной стенкой, в задних частях вагонов, говорится в сообщении.

Сигареты зачастую прячут и под «прикрытием» грузов, просто-напросто «подмешивая» коробки сигарет в официальный груз или оборудуя в нем тайники. В таких случаях сигареты нередко прячут в насыпных грузах, которые трудно проверять, например, в удобрениях хлористого калия, зарывают их в щебенку или скрывают в древесине, говорят таможенники. Один из самых популярных тайников такого типа называется «гробы» — когда сигареты размещают в специально вырезанных полостях в древесине.

Криминальная служба таможни утверждает, что проверять вагоны сложно как из-за большого потока грузов, так и из-за ограниченных сроков проверки.

Чтобы предотвращать контрабанду белорусских сигарет, рентгеновский аппарат на пункте пограничного контроля в Кене был бы лучшим решением, отметила литовский премьер Ингрида Шимоните.

«Что касается рентгеновского аппарата в Кене, то мы делаем все, чтобы он как можно скорее появился, это было бы самое оптимальное средство для защиты интересов национальной безопасности», — сказала премьер. Об этом информирует BNS.

Уничтожение контрабанды

Стоимость задержанной в этом году контрабанды сигарет на ж/д транспорте достигает примерно 4 млн евро. В Вильнюсе уничтожили более полумиллиона пачек контрабандных сигарет и более двух тысяч литров алкоголя. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.

Всего было уничтожено 532542 пачки контрабандных сигарет и 2178 литров алкогольной продукции. Контрабандные товары были привезены из Пагегяй в Вильнюс, где сотрудники их измельчили и смешали с осадком сточных вод. В эту же массу вылили алкогольную продукцию. Через несколько месяцев смесь превратится в компост.

Процесс уничтожения контролировался комиссиями, состоящими из представителей нескольких учреждений, для обеспечения надлежащего уничтожения конфискованных товаров. Контрабандные товары уничтожаются только после получения соответствующего решения суда или постановления прокуратуры.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ