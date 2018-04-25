Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

Министерство защиты окружающей среды сообщает, что с 17 января закрывается сезон охоты на волков 2019-2020 гг., поскольку уже превышен лимита отстрела этих зверей.

Сезон охоты на волков начинается 15 октября и длится до 1 апреля, однако он завершается раньше в том случае, если использован лимит отстрела. В этом сезоне был разрешен отстрел 120 волков.

За незаконно убитого волка полагается штраф в размере от 800 до 1800 евро, а также возмещение ущерба в размере 1046,6 евро. Помимо этого, конфискуется оружие, транспортные средства, используемые для незаконной охоты. Лицо, совершившее подобное нарушение, лишается права охотиться на срок от 1 до 5 лет.