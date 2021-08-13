Закулисье муниципальных сделок

Представители находящейся в оппозиции Социал-демократической партии Литвы несколько месяцев назад обратились в Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ) с просьбой расследовать, не было ли конфликта интересов, нарушения закона в столичной мэрии, сообщает пресс-служба партии.
Соцдемы намерены расширить расследование возможного непотизма и коррупции в Вильнюсском муниципалитете, поскольку, по их словам, «рыба гниет с головы». Внимание соцдемов привлек тот факт, что компания третьей супруги мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, архитектора Гилмы-Теодоры Гилите, победила в ряде конкурсов, объявленных муниципалитетом.
Напомним, что 31 июля мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс удивил многих сообщением в социальной сети о венчании с Гилмой-Теодорой Гилите (супруга моложе мэра на 13 лет). По сообщениям литовских СМИ, избранница Шимашюса — известный архитектор, участница ряда проектов, которые осуществляли в столице Литвы. Ее профессиональная карьера началась в 2005 году у архитектора Роландаса Палекаса. После стажировки в Голландии она работала в бюро MBA/S в Штутгарте. Вернувшись в 2013 году в Вильнюс, с тремя партнерами открыла архитекторское бюро DO ARCHITECTS. В числе ее проектов упоминаются: конверсия территории около Ogmios miestаs в Вильнюсе, территории около Вильнюсского железнодорожного вокзала, музей MO с Даниэлем Либескиндом, офис Vinted с улицей-парком на Наугардуко и др. Гилите с коллегами 6 раз была номинирована на архитектурную награду Mies van der Rohe awards; три объекта после оценки международной комиссии получили главные призы на конкурсах литовской современной архитектуры.
«Из-за родственных связей и друзей в разных сделках муниципалитета соцдемы несколько месяцев назад уже обратились в ГКСЭ. Сейчас всплыл вопрос любовного фактора», – отметил глава Вильнюсского отделения соцдемов Повилас Пинялис. Как сообщает пресс-служба, внимание заместителя председателя сеймовского комитета по аудиту социал-демократа Расы Будбергите привлекли 768.350,00 евро, выплаченные компании Гилите за «проектное предложение архитектурной идеи здания научного назначения (гимназии)». «Непонятно, за что выплатили эти деньги. Если, как сообщается, за «проектное предложение архитектурной идеи», то это кошмар. Какой-то космос. Даже за реальные работы по проектированию гимназии таких денег много, а тут «за предложение идеи», – удивлялась депутат.
«Не меньше побед в конкурсах компании будущей супруги озабоченность вызывают и сообщения архитекторов о том, что компании, работающие в сфере недвижимого имущества, которые сотрудничают с фирмой Гилите, легче других согласовывают новые проекты в муниципалитете. Если все это подтвердится, можно говорить о коррупционной схеме, в которой за благоприятные выводы рассчитываются через посредника», – сказал Пинялис. По сообщению портала delfi.lt, фирма новой супруги мэра связана с еще одним перспективным крупным проектом — намечающейся реконструкцией площади Европы.
«После проведенных журналистами расследований выясняется, почему мэр так снисходительно отнесся к тому, что конкурсы в муниципалитете выигрывают компании родственников служащих мэрии. Новые факты об успехе компании нынешней супруги мэра, ее «золотых» идеях, за которые муниципалитет заплатил сотни тысяч, говорят о наличии фактов, которые нельзя замалчивать», – отметил Повилас Пинялис.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ