Закулисье муниципальных сделок

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Представители находящейся в оппозиции Социал-демократической партии Литвы несколько месяцев назад обратились в Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ) с просьбой расследовать, не было ли конфликта интересов, нарушения закона в столичной мэрии, сообщает пресс-служба партии.

Соцдемы намерены расширить расследование возможного непотизма и коррупции в Вильнюсском муниципалитете, поскольку, по их словам, «рыба гниет с головы». Внимание соцдемов привлек тот факт, что компания третьей супруги мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, архитектора Гилмы-Теодоры Гилите, победила в ряде конкурсов, объявленных муниципалитетом.

Напомним, что 31 июля мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс удивил многих сообщением в социальной сети о венчании с Гилмой-Теодорой Гилите (супруга моложе мэра на 13 лет). По сообщениям литовских СМИ, избранница Шимашюса — известный архитектор, участница ряда проектов, которые осуществляли в столице Литвы. Ее профессиональная карьера началась в 2005 году у архитектора Роландаса Палекаса. После стажировки в Голландии она работала в бюро MBA/S в Штутгарте. Вернувшись в 2013 году в Вильнюс, с тремя партнерами открыла архитекторское бюро DO ARCHITECTS. В числе ее проектов упоминаются: конверсия территории около Ogmios miestаs в Вильнюсе, территории около Вильнюсского железнодорожного вокзала, музей MO с Даниэлем Либескиндом, офис Vinted с улицей-парком на Наугардуко и др. Гилите с коллегами 6 раз была номинирована на архитектурную награду Mies van der Rohe awards; три объекта после оценки международной комиссии получили главные призы на конкурсах литовской современной архитектуры.