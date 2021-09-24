Закупочные цены на молоко в августе выросли

Фото BFL/ Вигинтаса Скарайтиса

Средняя закупочная цена на натуральное молоко в Литве в августе была 309,3 евро за тонну – на 6,2% больше, чем в июле, и на 18,2% больше, чем год назад.

Средняя закупочная цена на молоко базовых показателей повысилась на 1,9% до 257 евро за тонну, сообщило Министерство сельского хозяйства.

По словам заведующего Отделом программного, проектного управления и анализа Минсельхоза Эвалдаса Пранцкявичюса, на рост повлияла торговля молоком-сырьем с соседними рынками, на которых закупочные цены также росли.