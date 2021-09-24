Средняя закупочная цена на натуральное молоко в Литве в августе была 309,3 евро за тонну – на 6,2% больше, чем в июле, и на 18,2% больше, чем год назад.
Средняя закупочная цена на молоко базовых показателей повысилась на 1,9% до 257 евро за тонну, сообщило Министерство сельского хозяйства.
По словам заведующего Отделом программного, проектного управления и анализа Минсельхоза Эвалдаса Пранцкявичюса, на рост повлияла торговля молоком-сырьем с соседними рынками, на которых закупочные цены также росли.
«Общие закупочные цены на молоко в Евросоюзе (ЕС) повысились из-за возросшего спроса на мировых рынках, также могло повлиять и повышение цен на другое сырье, которое наблюдается сейчас. В Литве повышение цен обусловлено и повышением на 22,2% за месяц средней цены на экспортированное молоко, в результате чего выросла мотивация производителей не продавать молоко-сырье на внутреннем рынке, а искать возможности его экспортировать», – сказал он в сообщении.
Кроме того, на рост закупочных цен могло повлиять и повышение на 13,8% в год средней цены на импортированное молоко – у импортирующих его переработчиков была дополнительная мотивация больше покупать его в Литве.
В январе-августе этого года скуплено 889 тыс. тонн молока – на 2,2% меньше, чем за такой же период прошлого года, а только в августе скуплено 130,4 тыс. тонн – на 1,8% меньше, чем в августе прошлого года.
“Закупочные цены на молоко в августе выросли”
Консерваторы решили довести до конца свои темные делишки и уничтожить свой народ , уничтожив свою АЭС, заключив договор и закупив дорогой терминал сжиженного газа. Теперь люди Литвы будут расплачиваться за то что наше руководство на все соглашалось только бы их заметили, только бы выслужиться перед хозяином. Этот год стал итогом 30 летней борьбы с ветряными мельницами во вред своему народу! Где это видано чтобы только за один год подорожало отопление на 60 и выше процентов, дорожает газ и электричество, продукты. Народ слышать не хочет пустые обвинения в адрес России и пандемии. Не Россия заставляла закрыть нашу АЭС и уничтожать нашу экономику, а такие как Шимоните смеясь заявляет что хотим мы этого или не хотим а терпеть их обязаны 4 года. Интересно , почему поляки смогли отстоять своё сельхоз хозяйства, уголь, предприятия, валюту. Это говорит о бездарности наших руководителей изначально, а теперешних министров ( бездарей) выбрали чтобы легче ими было манипулировать.