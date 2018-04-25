default image
Четыре страны ЕС заключили договор на приобретение еще не выпущенной вакцины от коронавируса

Подробнее...
default image
После карантина людям, вернувшимся из затронутых COVID-19 стран лучше изолироваться

Подробнее...
default image
Страны Балтии и Польша вместе будут сопротивляться попыткам РФ переписать историю

Подробнее...
default image
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Подробнее...
default image
Польша надеется на дислокацию военных США, но не за счет Германии

Подробнее...
default image
Латвия призывает Литву одобрить согласованный компромисс по БелАЭС

Подробнее...
default image
Эксперты подозревают загрязнение Немана с белорусской стороны, взяты пробы

Подробнее...
default image
В Пекине из-за вспышки коронавируса введен режим военного положения

Подробнее...
default image
Оппозиция призывает отстраниться от переговоров по БелАЭС

Подробнее...
default image
В Италии сняли большинство ограничений карантина

Подробнее...
default image
ВОЗ: нужен глобальный консенсус в отношении всеобщего доступа к вакцине от коронавируса

Подробнее...
default image
Заместителем Генкомиссара полиции Литвы назначен А. Паулаускас

Подробнее...
default image
Несколько стран Европы подписали контракт на 400 млн доз вакцины от COVID-19

Подробнее...
default image
А. Латакас приступает к руководству Клайпедским морским портом

Подробнее...
default image
США завершают эру бесконечных войн − Трамп

Подробнее...
default image
Мэр Кедайняй об осквернении памятника советскому солдату: это – случай хулиганства

Подробнее...
default image
В Литве подтверждены 5 новых случаев COVID и одна смерть, общее количество – 1773

Подробнее...
default image
Коронакризис: важнейшие новости минувших выходных в Литве

Подробнее...
default image
Израиль будет строить "город Трампа" на Голанах

Подробнее...
default image
Движение на границе Литвы и Польши выросло почти в десять раз

Подробнее...
default image
Испания откроет границы со странами Шенгенской зоны с 21 июня

Подробнее...
default image
Министры стран Балтии и Польши согласуют в Вильнюсе действия по снятию ограничений

Подробнее...
default image
В Литве в середине века вырастет и производство, и потребление электроэнергии

Подробнее...
default image
Греция готова открыть границы для туристов с 15 июня

Подробнее...
default image
Субсидии для пожилых работников

Подробнее...
default image
Прогноз по восстановлению экономики

Подробнее...
default image
Вскоре вступит в силу налог на автомобили

Подробнее...
default image
Система льгот для осужденных

Подробнее...
default image
Стипендия для будущих педагогов

Подробнее...
default image
ESO: суд отклонил иск Vilniaus energija о возмещении ущерба

Подробнее...
default image
Начался прием в вузы Литвы

Подробнее...
default image
Государство за пять месяцев не получило 581 млн евро запланированных доходов

Подробнее...
default image
Техосмотр подорожает

Подробнее...
default image
Резервы банков под плохие кредиты могут достигать 430-970 млн евро

Подробнее...
default image
Борьба с памятью

Подробнее...
default image
В индексе цифровых экономики и общества Литва – на 14-ом месте

Подробнее...
default image
Пенсионные накопления

Подробнее...
default image
В Вильнюсском аэропорту началась реконструкция перрона

Подробнее...
default image
Зарплаты: кому вершки, а кому корешки

Подробнее...
default image
Клайпедский морской порт возглавит А. Латакас

Подробнее...
TOP,Новости

Заместителем Генкомиссара полиции Литвы назначен А. Паулаускас

Nuotrauka policija.lrv.lt

Заместителем генерального комиссара полиции Литвы назначен Арунас Паулаускас, который до сих пор занимал должность советника в Департаменте полиции.

Он будет отвечать за деятельность публичной, криминальной полиции, за ведение досудебных расследований в системе полиции, сообщил департамент.

А. Паулаускас сменит Эдвардаса Шиляриса, который с июня начнет работу в Европоле, он станет главой Центра киберпреступлений (EC3).

47-летний А. Паулаускас начал служить в системе МВД с 1993 года, большую часть службы работал в Вильнюсе.  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.