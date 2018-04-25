Заместителем главы полиции Литвы стал С.Тамулявичюс

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В понедельник на должности заместителя генерального комиссара полиции Литвы Римантаса Бобинаса сменил глава Вильнюсского подразделения пограничников Саулюс Тамулявичюс.

В понедельник в Департаменте полиции проводится официальная презентация нового заместителя генкомиссара, в ней примет участие и министр иностранных дел Рита Тамашунене.

По словам генерального комиссара Ренатаса Пожелы, его новый заместитель хорошо известен должностным лицам по службе в рядах пограничников. Он отметил, что Р. Бобинас теперь назначен главой Панявежской окружной полиции.

Р. Пожела отметил, что планируются и другие изменения в руководстве полицией – планируется сменить заместителя Эдвардаса Шилериса.