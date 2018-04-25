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TOP,Новости,Общество

Заместителем главы полиции Литвы стал С.Тамулявичюс

  • Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В понедельник на должности заместителя генерального комиссара полиции Литвы Римантаса Бобинаса сменил глава Вильнюсского подразделения пограничников Саулюс Тамулявичюс. 

В понедельник в Департаменте полиции проводится официальная презентация нового заместителя генкомиссара, в ней примет участие и министр иностранных дел Рита Тамашунене. 

По словам генерального комиссара Ренатаса Пожелы, его новый заместитель хорошо известен должностным лицам по службе в рядах пограничников. Он отметил, что Р. Бобинас теперь назначен главой Панявежской окружной полиции. 

Р. Пожела отметил, что планируются и другие изменения в руководстве полицией – планируется сменить заместителя Эдвардаса Шилериса. 

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С. Тамулявичюс получил степень магистра права и управления в Университете им. Миколаса Рёмера, а его карьера в системе охраны госграницы началась в 1998 году.

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