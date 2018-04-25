Замглавы ДГБ Литвы на второй срок назначен В. Мажейка

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Литовский президент Гитанас Науседа назначил Вайдотаса Мажейку на второй срок полномочий на посту заместителя Департамента госбезопасности (ДГБ).

Как сообщила во вторник президентская администрация, глава Литвы подписал декрет с учетом представления директора ДГБ Дарюса Яунишкиса.

В. Мажейка назначен на второй пятилетний срок полномочий с 15 октября.

Президент еще ранее назначил на второй срок полномочий Д. Яунишкиса и его заместителей Кестутиса Будриса и Ремигиюса Бридикиса.

«Я приветствую изменения в ДГБ, происходившие до сих пор, и призываю руководство департамента продолжить работы в приоритетных сферах национальной безопасности. Пусть организационная реформа ее укрепит и гарантирует повышенную эффективность деятельности, а также всестороннее соответствие законам», – отметил в сообщении глава государства.

Г. Науседа отметил, что в данный момент ДГБ ориентируется на более широкий спектр угроз и опасностей, чем пять лет назад, а некоторым государственным ведомств это позволяет принимать лучшие и более быстрые решения на основе уточненной разведывательной информации.

Президент добавил, что пандемии, техногенные и экологические опасности – это новые сферы, которые разведка должна учитывать, своевременно выявлять угрозы и предупреждать о них.