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Замглавы ДГБ Литвы на второй срок назначен В. Мажейка

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Литовский президент Гитанас Науседа назначил  Вайдотаса Мажейку на второй срок полномочий на посту заместителя Департамента госбезопасности (ДГБ).  

Как сообщила во вторник президентская администрация, глава Литвы подписал декрет с учетом представления директора ДГБ Дарюса Яунишкиса. 

В. Мажейка назначен на второй пятилетний срок полномочий с 15 октября. 

Президент еще ранее назначил на второй срок полномочий Д. Яунишкиса и его заместителей Кестутиса Будриса и Ремигиюса Бридикиса.  

«Я приветствую изменения в ДГБ, происходившие до сих пор, и призываю руководство департамента продолжить работы в приоритетных сферах национальной безопасности. Пусть организационная реформа ее укрепит и гарантирует повышенную эффективность деятельности, а также всестороннее соответствие законам», – отметил в сообщении глава государства. 

Г. Науседа отметил, что в данный момент ДГБ ориентируется на более широкий спектр угроз и опасностей, чем пять лет назад, а некоторым государственным ведомств это позволяет принимать лучшие и более быстрые решения на основе уточненной разведывательной информации.

Президент добавил, что пандемии, техногенные и экологические опасности – это новые сферы, которые разведка должна учитывать, своевременно выявлять угрозы и предупреждать о них. 

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