Замминистра обороны Литвы во Франции обсудил оборонные закупки, дислокацию сил

На состоявшейся во вторник встрече также обсуждались вопросы поддержки Украины – Семяшка подчеркнул, что поддержка должна быть бесперебойной и усиленной, особенно вооружением и боеприпасами.

Заместитель министра также обсудил усиление закупок и наращивание оборонного потенциала Литвы с руководством Генерального директората Франции.

Военно-воздушные силы Франции восемь раз выполняли Миссию воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, французские военные также служат в группе Батальона передового базирования НАТО, участвуют в военных учениях в Литве и Эстонии.

Фото kam.lt

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