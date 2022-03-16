Замминистра обороны Литвы во Франции обсудил оборонные закупки, дислокацию сил

Во вторник заместитель министра обороны Литвы Вилюс Семяшка и министр обороны Франции Флоранс Парли обсудили возможное приобретение французских вооружений и дислокацию сил этой страны в Литве.
«Военная промышленность Франции особо хорошо развита, поэтому мы нацелены на подключение к определенным программам разработки и производства вооружений и приобретения современных систем», — цитируются слова Семяшки в сообщении министерства.
«Мы также обсудили с министром обороны Флоранс Парли возможное развертывание в Литве Сил непрямого огня французской армии в ближайшем будущем», — сказал он.
На состоявшейся во вторник встрече также обсуждались вопросы поддержки Украины – Семяшка подчеркнул, что поддержка должна быть бесперебойной и усиленной, особенно вооружением и боеприпасами.
Заместитель министра также обсудил усиление закупок и наращивание оборонного потенциала Литвы с руководством Генерального директората Франции.
Военно-воздушные силы Франции восемь раз выполняли Миссию воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, французские военные также служат в группе Батальона передового базирования НАТО, участвуют в военных учениях в Литве и Эстонии.
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