Заморожено авиасообщение РФ с Грузией. На очереди – вино и минералка

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

В понедельник вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией. Накануне российские авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Red Wings, Nordavia совершили последние рейсы в грузинские аэропорты и обратно.

Грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines завершили полеты в Россию в тот же день, пишет 8 июля новостное агентство ТАСС.

«Приостановка полетов продлится до момента предоставления российской стороне программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию», приводит сайт NEWSru.com комментарий представителя пресс-службы минтранса РФ Александра Волкова.

По сведениям Федерации гостиниц и ресторанов Грузии и администрации туризма Аджарии россияне аннулировали 80% заказов гостиниц на черноморских курортах республики и 60% – в целом по стране. Впрочем, как отмечается в статье, туристы премиум-класса от отдыха в Грузии не отказываются.

По оценке Национальной администрации туризма Грузии ущерб от сокращения турпотока из России составит около 710 млн долларов – 5,7% ВВП.

Вслед за запретом на прямое авиасообщение могут традиционно последовать запреты на поставку в РФ грузинского вина и другой продукции. Этот вопрос будет обсуждаться сегодня совете Госдумы, сообщил руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов.

Ранее Роспотребнадзор уже заявил об усилении контроля над качеством и безопасностью поступающего из Грузии алкоголя из-за «ухудшения» качества. Напомним, авиазапрет был введен после того, как 20 июня депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на заседании Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия занял место спикера грузинского парламента.

Несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Число пострадавших составило 240 человек.

В МИД РФ указали, что одной из причин указа о запрете полетов стало заявление грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что ответственность за обострение ситуации в Тбилиси лежит на России – «враге и оккупанте» Грузии.

После объявления об отказе от прямых перелетов глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы для перевозки российских туристов в Грузию, чтобы избежать убытков в разгар сезона.

BNS