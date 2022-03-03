Запад должен будет помочь Украине серьезным оружием и создаст условия для ее восстановления – Анушаускас

Arvydas Anušauskas/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Рано или поздно Западные страны должны поддержать Украину, на которую напала Россия, еще более серьезным вооружением и создать условия для восстановления Украины, считает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Я считаю, что рано или поздно все же будет принято решение об усилении военной поддержки Украины еще более серьезными вооружениями», — заявил министр в четверг радиостанции Zinių radijas.

По его словам, необходимо говорить о таком вооружении, которое позволило бы противостоять российской боевой авиации.

«Нужно говорить о возможности украинцев защищаться и предоставлять не только летальное вооружение, используемое пехотой, но и вооружение, которое могло бы серьезно противостоять ударам российской авиации», — сказал Анушаускас.

«Не обязательно оно должно летать, может быть и наземным. Такие возможности есть у некоторых стран», — добавил он.

Страны Запада, скорее всего, создадут условия для восстановления Украины, которая на прошлой неделе подверглась вторжению российских войск, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Я считаю, что Запад, после победы Украины, создаст условия для восстановления страны», — заявил министр в четверг на радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, в настоящее время ставится вопрос о фонде восстановления на сумму в 100 млрд евро.

«Поднимается вопрос в том, что Фонд реконструкции Украины — около 100 млрд евро — должен быть создан. Потери огромные. Судя по тому, что мы видим как разрушаются украинские города и инфраструктура, безусловно, потребуются большие средства на восстановление», — сказал Анушаускас.

На прошлой неделе Кремль вторгся в Украину и начал войну, вызвавшую возмущение и гнев во всем мире. Запад ответил санкциями против России и различными формами поддержки Украины, в том числе военной.

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