Запад должен сделать все, чтобы сдержать Россию от вторжения в Украину – Г. Науседа

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Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что Запад должен сделать все, чтобы сдержать Россию от вторжения в Украину.

«Мы должны сделать все, чтобы наши слова и действия были надежными и чтобы другая сторона поняла, что необдуманно поступать невыгодно и что она столкнется с определенными реакциями, которые мы готовы предпринять и как НАТО, и как Европейский союз (ЕС)», – сказал во вторник глава государства.

Президент сказал это после состоявшейся в Париже встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном в связи с тем, что Россия в последнее время наращивает военную активность близ украинской границы.

По словам Науседы, французский лидер «очень хорошо знаком с ситуацией».

«Я подчеркнул тот момент, что очень важно, чтобы у нас был консенсус по оценке ситуации и ее серьезности. Потому что от этого зависят дальнейшие действия по сдерживанию», – сказал глава Литвы.

Киев утверждает, что Москва стянула 115 тыс. военных к границе Украины, в Крым и два восточных региона Украины, контролируемые поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Кремль, в свою очередь, называет заявления Запада «истерией» и отклоняет обвинения в том, что планирует вторгнуться в Украину.