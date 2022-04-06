Запад увеличивает военную помощь Украине, отправит тяжелую технику – Анушаускас

Фото facebook/ Минобороны Украины

Западные государства увеличивают военную поддержку Украины, постепенно переходят на отправку тяжелой техники, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Думаю, военная помощь может увеличиться и увеличится, потому что информация о направляемых Чехией танках появилась в последний день. Те же танки, которые использует украинская армия, до сих пор использовались чешской армией. Танки советского производства, но они модернизированы», — сказал в среду в интервью литовской телерадиовещательной компании LRT Анушаускас.

«Я думаю, что и другие страны постепенно переходят к отправке тяжелой техники и артиллерии», — сказал он.

По словам министра, это хорошие решения, они укрепляют украинскую армию.

Поскольку военная агрессия России продолжается, президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО оказать неограниченную военную помощь Киеву.

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