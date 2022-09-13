Запасы газа в Европе превысили 90 млрд кубов

Как известно, страны ЕС обязались заполнить ПХГ как минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам. В 2021 году максимум заполнения хранилищ наблюдался 21 октября – чуть более 83 млрд куб. м (77,28%).

Однако средние темпы заполнения ПХГ в сентябре около 0,33% в сутки – минимум с весны. Если в ближайшее время они сохранятся на этом уровне, то показателя запасов в 85% удастся достигнуть уже в течение этой недели, а 90% – к началу октября.

Наибольший уровень заполненности хранилищ в Португалии и Польше – 100% и 99,13% соответственно. Также в числе лидеров по уровню запасов Франция (93,81%), Дания (94,01%), Бельгия (89,49%) и Швеция (90,81%).

ПХГ Германии наполнены на 87,95%, Италии – на 85,41%, Испании – на 86,23%, Нидерландов – на 82,79%, Чехии – на 83,08%, Словакии – на 82,04%.

Среди аутсайдеров по показателям заполненности ПХГ – Латвия (50,9%), Болгария (66,6%), Венгрия (66,68%), Австрия (70,69%) и Румыния (77,87%). Во всех остальных странах ЕС, данные по которым собирает GIE, уровень запасов газа превышает 80%.

Заполнение хранилищ идет во многом за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ). Его поступление с терминалов в газотранспортную систему Европы в сентябре продолжаются рекордными темпами для сентября. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 54,3% от максимума.

Сжиженный газ в 2022 году занимает первое место по доле в общем объеме поставок газа в Европу – 32%. На втором месте с долей в 25% – поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 23% – поставки газа с восточного направления – российский газ, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины.

При этом в сентябре доля СПГ еще выше – 35%, у поставок из Норвегии – 29%, а доля поставок российского газа упала до 10%. При этом доля поставок из Северной Африки выросла до 12%, а Великобритании – до 10%.

Напомним, с начала 2022 года ЕС получил из США более 40 млрд кубов газа в виде СПГ – это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год.