Запасы газа в Евросоюзе достигли 84%

Глава ЕК считает нужным бороться против манипуляций на газовом рынке.

Она призвала страны ЕС снижать потребление электроэнергии и помогать потребителям в оплате сильно возросших счетов.

Фон дер Ляйен напомнила, что предлагает ввести ограничение на доходы компаний, производящих дешевое электричество, которые в нынешних условиях получают очень высокую прибыль. Такие меры должны коснуться компаний, вырабатывающих электроэнергию на основе ископаемого топлива.

Кроме того, глава ЕК вспомнила об обсуждении идеи потолка цен на газ. По ее словам, такие ограничения могут быть временными.

Фон дер Ляйен в очередной раз озвучила план, в рамках которого планируется к 2030 году произвести в ЕС 10 млн тонн возобновляемого водорода. «Водород может изменить Европу», — полагает она.

Отметим, что в последнее время цена на газ в Европе стабилизировалась на уровне около 2000 долларов за тысячу кубометров.