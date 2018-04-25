Запланированный круизный сезон в Клайпедском порту может не состояться

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Клайпеда в этом году планировала рекордно большой круизный сезон — в порт должно было зайти 66 судов, сезон должен был быть самым длинным и самым большим, однако из-за коронавируса еще не ясно, начнется ли он вообще.

Подсчитано, что порт из-за этого понесет примерно 0,8 млн евро убытков, а город не получит около 2 млн евро доходов.

Менеджер по международным связям и протоколу Отдела маркетинга Кристина Гонтьер говорит, что пандемия сильно затронула круизный туризм, поэтому прорыва в этом году ожидать не стоит.

«Должен был состояться крупнейший сезон в плане пассажиров, заходов судов в порт, а также самый длинный, рекордный сезон, но получилось так, как получилось (…) а сколько судов придет — два, три или четыре, а, может, и вообще не придут. Ситуация очень динамичная», — сказала К. Гонтьер BNS.

По ее словам, предварительные данные показывают, что несколько небольших круизных и экспедиционных судов должны прийти из Германии в начале сентября.

Для сезона следующего года Клайпедский порт уже зарезервировал 52 судна, есть надежда, что если не будет второй волны вируса, то круизный бизнес восстановится через год.

Глава Клайпедского центра информации о туризме и культуре Ромена Савицкене говорит, что из-за несостоявшегося круизного сезона убытки понесет не только Клайпеды, но и вся Литва, однако в этом году ожидается больше местных туристов.

По ее словам, после того, как открылись границы между странами Балтии, также стало больше туристов из соседних стран.