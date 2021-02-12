Запрет курения на балконах

В Вильнюсе жители уже 380 многоквартирных домов попросили сделать их дома некурящей зоной, в Каунасе с такой заявкой выступили жители 65 домов, сообщает BNS.
И заместитель главы администрации Вильнюсской мэрии Адомас Бужинскас, и советник мэра Каунаса Томас Ярусявичюс сказали, что не знают, как контролировать выполнение действующих ограничений, и видят недостатки в законодательной базе. По словам А. Бужинскаса, с минувшей пятницы в Вильнюсе вступил в силу запрет на курение в 28 домах.
Он рассказал, как проходит процесс принятия заявок. «Мы получаем заявление жителя, проверяем, точно ли он живет по указанному адресу, далее готовим приказ, информируем администратора дома, он должен вывесить соответствующие информационные знаки, информировать жителей, через две недели после этого запрет вступает в силу», – объяснил чиновник LRT. А. Бужинскас подчеркнул, что у муниципалитета нет достаточных ресурсов для контроля за выполнением этого запрета. «В принципе контроля не будет. В Вильнюсе нет такого количества работников отдела общественного порядка, это не является приоритетной задачей, никто не будет следить, курят ли на балконах, дроны тоже поднимать не будут», – сказал он. А. Бужинскас заметил, что проблема в том, что это вмешательство в жизнь людей, в частное пространство, поэтому он не знает, как будет работать вся система, когда начнут поступать жалобы от жителей.
По словам Т. Ярусявичюса, в Каунасе уже подготовили 40 приказов, запрет вступил в силу 10 февраля. По словам мэра Паланги Шарунаса Вайткуса, в Паланге поступило 5 заявок, муниципалитет принял их, но мэр сомневается в том, что это даст какой-то результат. «Я считаю, что этот закон неосуществим, контролировать его выполнение невозможно. Он внесет раздор, соседи будут ругаться, следить друг за другом, фотографировать», – сказал он LRT. Ш. Вайткус заметил, что в Паланге летом жилье сдают в аренду, всех предупредить и контролировать будет нелегко. Т. Ярусявичюс согласен с коллегой. Кроме того, планируют обращение в МВД с просьбой объяснить некоторые положения закона.
Напомним, что с 1 января 2021 года в Литве действует закон, запрещающий курение на балконах, террасах и лоджиях многоквартирных домов, если против этого выступает хотя бы один житель дома. За нарушение грозят предупреждение, штраф 20-50 евро, а за повторное нарушение 50-90 евро. Если хозяин квартиры не укажет, кто курил на его балконе, то получит штраф в размере 30-60 евро, за повторное нарушение — 60-120 евро. Протоколы составляет не только полиция, но и сотрудники отдела общественного порядка мэрии.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от табака умирают 8 миллионов человек, и еще несколько миллионов страдают от рака легких, туберкулеза, астмы или хронических легочных заболеваний, вызываемых курением.
Информация «ЛК», vilnius.lt