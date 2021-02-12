Запрет курения на балконах

Он рассказал, как проходит процесс принятия заявок. «Мы получаем заявление жителя, проверяем, точно ли он живет по указанному адресу, далее готовим приказ, информируем администратора дома, он должен вывесить соответствующие информационные знаки, информировать жителей, через две недели после этого запрет вступает в силу», – объяснил чиновник LRT. А. Бужинскас подчеркнул, что у муниципалитета нет достаточных ресурсов для контроля за выполнением этого запрета. «В принципе контроля не будет. В Вильнюсе нет такого количества работников отдела общественного порядка, это не является приоритетной задачей, никто не будет следить, курят ли на балконах, дроны тоже поднимать не будут», – сказал он. А. Бужинскас заметил, что проблема в том, что это вмешательство в жизнь людей, в частное пространство, поэтому он не знает, как будет работать вся система, когда начнут поступать жалобы от жителей.

По словам Т. Ярусявичюса, в Каунасе уже подготовили 40 приказов, запрет вступил в силу 10 февраля. По словам мэра Паланги Шарунаса Вайткуса, в Паланге поступило 5 заявок, муниципалитет принял их, но мэр сомневается в том, что это даст какой-то результат. «Я считаю, что этот закон неосуществим, контролировать его выполнение невозможно. Он внесет раздор, соседи будут ругаться, следить друг за другом, фотографировать», – сказал он LRT. Ш. Вайткус заметил, что в Паланге летом жилье сдают в аренду, всех предупредить и контролировать будет нелегко. Т. Ярусявичюс согласен с коллегой. Кроме того, планируют обращение в МВД с просьбой объяснить некоторые положения закона.