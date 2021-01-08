Запрет на курение на балконах уже действует

Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

C 1 января вступил в силу запрет на курение на балконах, террасах и лоджиях многоквартирных домов. Штраф можно получить, если хотя бы один жилец выступает против курения.

Если соседи не будут против, курящие все равно должны позаботиться о том, чтобы дым не попадал в помещение к соседям.

Согласно закону, владелец здания (квартиры) или другое физическое лицо, пользующееся постройкой (квартирой) и курящее в ней, должен сделать так, чтобы табачный дым не попадал в помещение другого владельца и в его собственное помещение.

Заявитель должен будет предоставить контролирующим органам данные о курильщике (имя, фамилию, адрес).

Информация «ЛК», BNS

Если заявитель не предоставит соответствующие данные о курильщике, ему грозит административная ответственность.

За нарушение действующих правил грозит штраф в размере 30-60 евро, за повторное нарушение — 60-120 евро.

Один из авторов этой инициативы Томас Томилинас ранее говорил, что без штрафов система не сможет нормально функционировать.