Запрет на курение в общественных местах введен в Черногории

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В Черногории вступил в силу закон о запрете курения в закрытых общественных помещениях, сообщает черногорская телерадиокомпания RTCG.

Закон был принят парламентом страны 31 июля. Нарушителям грозит штраф до 20 тыс. евро. Согласно новым правилам, курить в общественных заведениях разрешено только в специально изолированном помещении, площадь которого должна составлять не менее 10 кв.м.

Новый закон также запрещает курить в зонах, где потребляются продукты питания и напитки.

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