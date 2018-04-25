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TOP,Здравоохранение,Общество

Запрет на поставку лекарств, содержащих вещество ранитидин

Фото из открытых источников

Государственная служба по контролю над лекарствами (ГСКЛ) решила запретить поставку на литовский рынок всех лекарств, содержащих действующее вещество ранитидин, которые в прошлый раз не были запрещены.

В сентябре этого года сообщалось, что служба решила запретить поставки на рынок части препаратов, содержащих ранитидина гидрохлорид, поскольку выяснилось, что это вещество содержит примеси канцерогена N-нитрозодиметиламина, вызывающего рак.

В ноябре служба сообщила, что было решено отозвать и другие препараты, содержащие ранитидин, поскольку была получена новая информация Европейского директората по качеству лекарственных средств и здравоохранения (EDQM) и других агентств по контролю над лекарствами в ЕС.

В Литве запрещены: — Ранисан 150 мг таблетки, покрытые оболочкой N30 (зарегистрировано Pro. Med. CS Praha a.s., Чехия); LT/1/98/0554/001; — Ranitidine Siromed 150 мг таблетки, покрытые оболочкой N10 (зарегистрировано IBE Pharma, ЗАО, Литва); LT/1/18/4248/001; — Mediran 150 мг N20 таблетки, покрытые оболочкой (зарегистрировано Sun Pharmaceutical Industries Europe B. V., Нидерланды); LT/1/96/0164/003; — RANITIN 300 мг таблетки, покрытые оболочкой N100 (зарегистрировано Polta, ЗАО, Литва); LT/1/95/1138/002; — RANITIN 150 mg таблетки, покрытые оболочкой N100 (зарегистрировано Polta, ЗАО, Литва); LT/1/95/1138/001.

Стоит отметить, что после этого запрета в Литве запрещены все препараты, содержащие ранитидин.

Пациенты, которые сейчас используют препараты с ранитидином, вопрос дальнейшего лечения должны обсудить с врачом или фармацевтом.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ      

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