Запрет на поставку лекарств, содержащих вещество ранитидин

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Государственная служба по контролю над лекарствами (ГСКЛ) решила запретить поставку на литовский рынок всех лекарств, содержащих действующее вещество ранитидин, которые в прошлый раз не были запрещены.

В сентябре этого года сообщалось, что служба решила запретить поставки на рынок части препаратов, содержащих ранитидина гидрохлорид, поскольку выяснилось, что это вещество содержит примеси канцерогена N-нитрозодиметиламина, вызывающего рак.

В ноябре служба сообщила, что было решено отозвать и другие препараты, содержащие ранитидин, поскольку была получена новая информация Европейского директората по качеству лекарственных средств и здравоохранения (EDQM) и других агентств по контролю над лекарствами в ЕС.

В Литве запрещены: — Ранисан 150 мг таблетки, покрытые оболочкой N30 (зарегистрировано Pro. Med. CS Praha a.s., Чехия); LT/1/98/0554/001; — Ranitidine Siromed 150 мг таблетки, покрытые оболочкой N10 (зарегистрировано IBE Pharma, ЗАО, Литва); LT/1/18/4248/001; — Mediran 150 мг N20 таблетки, покрытые оболочкой (зарегистрировано Sun Pharmaceutical Industries Europe B. V., Нидерланды); LT/1/96/0164/003; — RANITIN 300 мг таблетки, покрытые оболочкой N100 (зарегистрировано Polta, ЗАО, Литва); LT/1/95/1138/002; — RANITIN 150 mg таблетки, покрытые оболочкой N100 (зарегистрировано Polta, ЗАО, Литва); LT/1/95/1138/001.

Стоит отметить, что после этого запрета в Литве запрещены все препараты, содержащие ранитидин.

Пациенты, которые сейчас используют препараты с ранитидином, вопрос дальнейшего лечения должны обсудить с врачом или фармацевтом.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ