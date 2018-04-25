Запрет на международные поездки в Австралии продлится ещё несколько месяцев

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«Интерфакс» со ссылкой на заявление главы правительственного медицинского управления Австралии Брендана Мэрфи сообщает, что страна планирует сохранять запрет на международные поездки ещё как минимум три или четыре месяца.

Запрет будет действовать из предосторожности, поскольку «нынешняя международная ситуация такова, что любая мера, направленная на ослабление пограничного режима, несёт в себе серьёзный риск».

При этом Мэрфи отметил, что первой страной, для граждан которой Австралия может открыть границы, станет Новая Зеландия, где жёсткие ограничения уже дали видимые результаты.

Сейчас в Австралии постепенно начинают ослаблять карантинные меры: в некоторых штатах работают учебные учреждения, со следующей недели откроется часть пляжей.

По данным на 23 апреля в Австралии имеется 6 661 случай инфицирования коронавирусом, 75 человек погибли, 5 045 выздоровели.