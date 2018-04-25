Запрет на некоторые лекарства

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Государственная служба по надзору над лекарствами (ГСНЛ) приняла решение запретить поставки на рынок лекарственных препаратов, содержащих действующее вещество ранитидин гидрохлорид. Такое решение было принято, поскольку выяснилось, что это вещество содержит примеси канцерогена N-нитрозодиметиламина.

Европейский директорат по качеству лекарственных средств для здравоохранения (EDQM) 23 сентября 2019 года остановил действие сертификата ранитидина гидрохлорида (производитель Saraca Laboratories Limited, Индия). С учетом принятого EDQM решения и других данных, лекарства, содержащие ранитидина гидрохлорид отзывают в Германии, Швейцарии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Дании, Канаде, Италии, Испании, Польше, Португалии, Словении и Сингапуре.

В Литве отзывают все лекарства с этим действующим веществом, которые производят Saraca Laboratories Limited, Индия и Union Quimico Farmaceutica, S.A. (UQUIFA), Испания.

— Ранитидин Sanitas 150 мг, N100 (зарегистрировано PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Чехия); LT/1/97/3000/001;

— Ранитидин Accord 150 мг, N30, N60, N100 (зарегистрировано Accord Healthcare B.V., Нидерланды); LT/1/12/3162/001 – 003;

— Ранигаст 150 мг, N10 (зарегистрировано Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., Польша); LT/1/97/1629/004;

— Ранитидин Accord 300 мг, N10, N30, N60, N100 (зарегистрировано Accord Healthcare B.V., Нидерланды); LT/1/12/3162/004-007;

— Ранигаст 150 мг, N10 (владелец разрешения на импорт Actiofarma, ЗАО, Литва); LT/L//19/0939/001; — Ранитидин 300 мг, N10, N30, N60, N100 (владелец разрешения на импорт филиал PB & Т Project Ltd., Литва); LT/L/17/0520/001 – 004;

— Ранитидин Accord 150 мг, N60 (владелец разрешения на импорт Actiofarma, ЗАО, Литва); LT/L//17/0515/001;

— Ранитидин Accord 300 мг, N30 (владелец разрешения на импорт филиал PB & Т Project Ltd., Литва); LT/L//18/0783/001;

— Ранитидин Actiopharma 300 мг, N30 (владелец разрешения на импорт Actiofarma, ЗАО, Литва); LT/L//19/1019/001;

— Ранитидин Actiopharma 300 мг, N30 (владелец разрешения на импорт Actiofarma, ЗАО, Литва); LT/L//19/1005/001.

— Ранигаст 75 мг, N10 (зарегистрировано Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., Польша); LT/1/97/1629/001;

— Раниберл 150 мг, N10 (зарегистрировано Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Германия); LT/1/95/1234/001.

Пациенты, которые сейчас используют препараты с ранитидином, вопрос дальнейшего лечения должны обсудить с врачом или фармацевтом.

Жители, имеющие запрещенные к употреблению лекарства, могут вернуть их бесплатно, деньги за них не будут возвращены, сообщает Ассоциация аптек Литвы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ