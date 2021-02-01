Запрет на передвижение между самоуправлениями Литвы может быть снят при показателе в 100

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Ограничения на передвижения между самоуправлениями Литвы могут быть сняты, если будет достигнут показатель заболеваемости в 100 случаев, заявила в понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте.

«Если достигнем 100 случаев на 100 тыс. жителей за 14 дней, а доля положительных тестов будет не более 4%, в таком случае можно будет говорить об отказе от ограничения, за исключением самоуправлений, в которых число заболевших будет превышать 100», – заявила А. Билотайте после заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям. Министр является ее председателем.

По словам А. Билотайтет, в целом говорить о смягчении запретов можно будет тогда, когда показатель заболеваемости упадет до 200 случаев.