Запрет на передвижение между самоуправлениями Литвы может быть снят при показателе в 100

Ограничения на передвижения между самоуправлениями Литвы могут быть сняты, если будет достигнут показатель заболеваемости в 100 случаев, заявила в понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте.
«Если достигнем 100 случаев на 100 тыс. жителей за 14 дней, а доля положительных тестов будет не более 4%, в таком случае можно будет говорить об отказе от ограничения, за исключением самоуправлений, в которых число заболевших будет превышать 100», – заявила А. Билотайте после заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям. Министр является ее председателем.
По словам А. Билотайтет, в целом говорить о смягчении запретов можно будет тогда, когда показатель заболеваемости упадет до 200 случаев.
«Говорить об определенных послабления в этой сфере можно будет в том случае, если показатель заболеваемости будет ниже 200 случаев на 100 тыс. жителей за 14 дней, а доля положительных тестов будет меньше 10%. Тогда можно говорить о возможности освобождения передвижения между центрообразующими и городскими самоуправлениями», – сказала А. Билотайте.
Министр утверждает, что когда показатель случаев будет ниже 150 на 100 тыс. жителей за 14 дней, а количество положительных тестов не будет превышать 5%, тогда «можно будет рассмотреть ограничение передвижения между самоуправлениями только в выходные дни и праздничные дни».
Контроль над передвижением между самоуправлениями осуществляется с середины декабря, когда по причине быстрого роста числа случаев коронавируса в ноябре был введен карантинный режим.
На минувшей неделе ограничения были продлены до начала марта.