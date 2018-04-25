Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен до 16 мая

Управление гражданской авиацией Израиля сообщило зарубежным авиакомпаниям, что запрет на въезд в Израиль иностранных граждан, объявленный в связи с пандемией коронавируса, продлен до 16 мая.

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрировано 15466 заболевших COVID-19 (68 новых за сутки, рекордно малое число с момента введения общего карантина 20 марта). 202 заболевших умерли (3 за сутки). Возраст умерших: 29-100 (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет).