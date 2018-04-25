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TOP,Общество

Запреты возвращаются

Фото pixabay.com

«Коронавирус распространяется везде: в компаниях, организациях, учебных учреждениях, местах проведения досуга. Кроме того, растет количество случаев, отследить которые не получается. В сентябре таких случаев было не больше 20%.

Сейчас их 28% и с каждым днем становится все больше. Может, люди не всегда хотят говорить, где они были, и такие случаи входят в число неустановленных», – отметила главный специалист Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене.

Литва разделена на зоны

По рекомендациям Евросоюза Литва по уровню заболевания разделена на три зоны: «зеленую”, «желтую» и «красную».  Как сообщил Минздрав, «зеленая» зона означает, что там уровень коронавируса низкий, значит, в муниципалитете не надо вводить дополнительные ограничения. В эту зону войдут муниципалитеты с уровнем заболеваемости до 25 случаев на 100 тыс. жителей, а процент положительных результатов – меньше 4%. 

«Желтая» зона означает введение дополнительных мер. «В этих муниципалитетах уже надо соблюдать рекомендации экспертов, чтобы обуздать распространение вируса. В эту зону войдут муниципалитеты с показателем до 50 случаев на 100 тыс. жителей, а количество положительных тестов – больше 4% или уровень заболеваемости 25–150 случаев на 100 тыс. жителей, а количество положительных тестов – меньше 4%», – отмечает Минздрав. 

В «красных» зонах будет вводиться локальный карантин. «Красная» зона – самая опасная, муниципалитеты  этой зоны должны не только соблюдать требования специалистов, но уже появляется необходимость объявления карантина. Будут ограничения в сфере общественной жизни, мероприятий, работы дошкольных и школьных учреждений, в общественных местах надо носить маски, соблюдать дистанцию, избегать массовых мероприятий. В “красную” зону входят муниципалитеты с уровнем заболевания свыше 50 случаев на 100 тыс. жителей при более чем 4% положительных тестов или больше 150 случаев на 100 тыс. жителей», – сообщает Минздрав.

На минувшей неделе министр здравоохранения Аурелиюс Вярига назвал регионы, в которых объявлен карантин, — это Электренский, Йонишкский, Юрбаркский, Кельмеский, Клайпедский, Кретингский, Мариямпольский, Пасвальский, Плунгеский, Скуодасский, Шяуляйский, Швянченский районы.  

В этих самоуправлениях ограничиваются потоки пассажиров в общественном транспорте, введен запрет собираться группами, требование соблюдать дистанцию два метра (за исключением похорон), требование носить маски в закрытых помещениях в общественных местах для всех лиц старше шести лет, за исключением людей с недугами, а также во время принятия пищи в заведениях общепита. 

Работу государственных и муниципальных учреждений, предприятий предписывается организовать полностью или частично на удаленной основе, ограничивать потоки покупателей или клиентов в местах оказания услуг или торговли.

Запрещается посещение пациентов в лечебных учреждениях лицами старше 14 лет, за исключением тяжелобольных и рожениц, посещение подопечных учреждений социальной опеки. 

Религиозным общинам рекомендуется организовывать службы и обряды без большого скопления людей или отказаться от их проведения.

В конце минувшей недели еще 9 самоуправлений попали в «красную» зону: самоуправления городов Вильнюс, Каунас, Клайпеда, а также Вильнюсское, Каунасское, Ширвинтское, Шилальское, Тракайское и Тяльшяйское районнные самоуправления.

Кроме того, правительство Литвы приняло решение об обязательной регистрации посетителей мест досуга и развлечений, а также заведений общепита по всей стране. «Это изменение позволит лучше отслеживать контакты и изолировать их. Этот способ поможет идентифицировать цепочку заболевания и организовать процесс эпидемиологических исследований», – сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене. Не будут регистрировать клиентов, которые будут брать еду навынос.

Поясняя введенные ограничения, Минздрав уточнил, что сам торговый центр не считается местом развлечений и проведения досуга, поэтому в ТЦ регистрировать посетителей не обязательно, но если посетитель ТЦ приходит в зону развлечений, то он должен пройти регистрацию. Это значит, что регистрация нужна в кинотеатрах, танцевальных студиях, спортклубах, детских комнатах, в боулинге и др. местах, расположенных в ТЦ, а также в барах, ресторанах, клубах, тотализаторах и т.д.

Сократилось время работы заведений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других увеселительных заведений: эти заведения будут работать с 7 до 24 часов. 

Учебные заведения переходят «на удаленку»

Школы Литвы после осенних каникул на неделю перейдут на удаленное обучение, сообщает BNS.

Часть литовских университетов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране полностью переходит на удаленную модель обучения. О переходе «на удаленку» информировали Вильнюсский университет, Университет Витаутаса Великого, Университет Миколаса Ремериса. 

Армия поможет Национальному центру общественного здоровья

Вооруженные силы Литвы выделят военнослужащих в помощь Национальному центру общественного здоровья (НЦОЗ) для борьбы с распространением коронавируса. 

Об этом договорились президент Гитанас Науседа и главнокомандующий ВС Вальдемарас Рупшис. 

«Армия Литвы по закону обязана помогать гражданским учреждениям, когда они сами не справляются с ситуацией или не располагают необходимыми для этого мощностями. Я подтвердил президенту, что мы готовы и предоставим нужное число военнослужащих в помощь НЦОЗ», — приведены в сообщении пресс-службы слова В. Рупшиса.

Неутешительный прогноз

Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сказала, что пока сложно прогнозировать, когда в Литве настанет пик второй волны, но ситуация меняется каждый день – и не в лучшую сторону. Во многом ход пандемии будет зависеть от решений власти и от введенных ограничений.

Специалисты согласны в одном — большое значение на ход пандемии будет оказывать поведение самих жителей.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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