Запуск ракеты в США: Совбез ООН проведет заседание

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Совет Безопасности ООН проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США. Об этом сказал и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС в среду, 21 августа.

«Мы вместе с Китаем запросили сегодня заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действий», — сказал Полянский.

Он уточнил, что заседание будет проведено в четверг, в 22:00 по Киеву, в открытом формате с докладом представителя генсека ООН.

Напомним, 18 августа США впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками – дальность полета составила более 500 км.

Накануне в Пентагоне заявили, что речь шла об испытании новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk. Для этого использовалась установка вертикального пуска Mark-41 (Mk-41).

Как заявили в Кремле, этот запуск свидетельствуют о том, что Вашингтон заблаговременно готовился к выходу из ДРСМД.

О приостановке участия в ДРСМД Вашингтон объявил еще в феврале, но оставил полгода для переговоров с Россией о возможном сохранении соглашения. Однако компромисса достичь не удалось.

США винят РФ в нарушении договора, Москва считает обвинения лишенными оснований.

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