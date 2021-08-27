Заработок на мигрантах

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Находятся лица, которые не прочь заработать на сложившейся в Литве ситуации с нелегальной миграцией.

Мариямпольский суд приговорил к аресту на 40 суток гражданина Узбекистана, который вез в своем автомобиле сбежавшего из Центра регистрации беженцев нелегального мигранта, сообщает BNS. Суд принял решение 16 августа. Гражданин Узбекистана был заказан за перевозку нелегала (он намеревался вывезти его из Литвы).

Представитель суда Гедре Арбачяускайте сказала, что гражданин Узбекистана был задержан 5 августа, когда вез на автомобиле Mercedes-Benz нелегального мигранта. Машину остановила полиция Мариямпольского округа. Суд разрешил взять иностранца под стражу. Гражданин Узбекистана Б.С. получил рабочую визу в Латвии, он ехал транзитом через Литву. Мужчина полностью признал свою вину. В течение 14 дней осужденный может просить пересмотра дела в суде.