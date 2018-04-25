Зараженную COVID-19, сбежавшую из больницы, предлагают наказать общественными работами

Фото pixabay.com

В пятницу Генпрокуратура Литвы передала в суд дело женщины, болеющей коронавирусом, и сбежавшей из Вильнюсской клиники «Сантарос». Ее предлагается наказать общественными работами.

Вильнюсская окружная прокуратура просит суд признать женщину виновной в нарушении правил борьбы с эпидемией и инфекционными заболеваниями и наказать ее общественными работами на срок в три месяца и десяти дней. В месяц обвиняемая должна будет работать безвозмездно по 16 часов.

По данным дела, женщина 1979 года рождения сбежала из окна палаты 7 апреля, около 16 часов. У нее был взят мазок на коронавирус, она должна была ждать результат в палате.

Менее чем через час после побега полиция нашла женщину в ее квартире.

После расследования обстоятельств, выяснилось, что сбежавшая из больницы женщина ехала домой автобусом и троллейбусом, чем создала угрозу заражения болезнью и других людей.

Прокуратура подчеркнула, что для применения уголовной ответственности достаточно факта того, что подобными действиями лицо создает угрозу заражения других людей, нет необходимости ждать реальных последствий.

По Уголовному Кодексу женщине за нарушение могут грозить общественные работы, штраф, ограничение свободы или арест.