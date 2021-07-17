Зарегистрированная безработица в Литве снизилась на 12,9%

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В начале июля официальный показатель безработицы в Литве достиг 12,9% – на 0,9 проц. пункта меньше, чем месяц назад, сообщила Служба занятости. Наиболее значительно – на 1,4 проц. пункта снизилась безработица среди молодежи в возрасте 16-24 лет – до 10,7%.

Количество объявлений с предложениями рабочих мест в июне увеличились до 60,6 тыс. Это крупнейший спрос на рабочую силу, зарегистрированный за последние тридцать лет.

По данным на 1 июля работу в стране искали 223,7 тыс. человек – на 15,8 тыс. меньше, чем месяц назад, но на 15,6 тыс. больше, чем год назад.