Зарезервированных мест парковки станет меньше

Архив ЛК

Чтобы предоставить горожанам больше парковочных мест общего пользования в столице, Вильнюсский горсовет решил изменить порядок бронирования парковочных мест.

Когда водителям сложно найти свободное место, они отвлекаются, теряют время, создают заторы, что создает угрозу безопасности движения. Резервирование парковочных мест не будет предусмотрено на улицах, участках улиц и площадках, где выделено 10 и менее мест парковки. При наличии большего количества мест можно будет забронировать максимум 20% из них.