Зарплата в цифрах

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Разрыв в зарплатах между регионами сократился. Средняя месячная зарплата брутто в третьем квартале в Вильнюсском регионе Литвы составила 1603,4 евро и за квартал выросла на 3%, а самая маленькая – 1180,5 евро – в Таурагском округе. В Центральном и Западном регионе страны средняя зарплата брутто составила 1339,3 евро и за квартал выросла на 5,2%, сообщает BNS.

Разрыв зарплат-брутто между этими регионами за третий квартал сократился на 19 евро и составил 264 евро, сообщил Департамент статистики. Зарплата брутто — это зарплата, содержащая все обязательные взносы, которые отчисляются работодателем.

Среднемесячная зарплата брутто в хозяйстве страны за квартал выросла во всех округах, этот рост составил от 3% в Вильнюсском регионе до 6,9% в Алитусском.