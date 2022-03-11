Зарплаты не могут догнать рост цен

«Однако рост трудовых доходов становится все труднее ощущать из-за растущей инфляции. После уплаты налогов средний доход “на руки” увеличился на 12,4 % за год. Годовая инфляция в январе также составила 12,4%. Это означает, что реальный трудовой доход не увеличился, но и не уменьшился», — сказала советник отдела статистики, прогнозирования и анализа Содры Кристина Зитиките.

В четвертом квартале 2021 году заработок наибольшего числа застрахованных составил 43% — от 1000 до 2000 евро. С ростом трудовых доходов уменьшилось количество застрахованных лиц, получающих самый низкий доход: в конце 2020 года доход каждого четвертого застрахованного не достигал 700 евро, а в конце 2021 года – только каждого пятого.

«Без учета второго квартала 2020 года, затронутого пандемией, два года подряд средние заработки росли примерно одинаковыми темпами, около 11 %», — отмечает К. Зитиките.

Хотя средние заработки росли примерно одинаковыми темпами, однако разрыв в трудовых доходах не сократился, поскольку трудовые доходы росли как среди лиц с самым высоким, так и с самым низким доходом. В настоящее время пятая часть работников с самым высоким доходом в Литве зарабатывает в 6,5 раза больше, чем такое же число работников с самыми низкими доходами.

Растут и размеры пособий

С ростом средней заработной платы росли и размеры пособий по социальному страхованию. В среднем на 9 % увеличился размер пособия по болезни в день — до 32,5 евро, увеличились и другие пособия.

«Суммы различных пособий зависят от средней заработной платы по стране, минимальной месячной заработной платы, а также от взносов социального страхования, уплачиваемых каждым застрахованным лицом», — отметила аналитик Содры.

За год количество получателей пособия по безработице уменьшилось на 11% и практически вернулось к допандемическому уровню. В конце 2019 года пособие по безработице получили 62 тыс. человек, 2020 года — 90,5 тыс., 2021 года — 64,4 тыс. человек. Среди получателей пособий по безработице большинство составляют рабочие (22%), работники сферы услуг (20%) и государственные служащие (18%).

Среди безработных дольше всех ищут работу руководители и квалифицированные специалисты — 5-6 месяцев. «Это может определяться как личными ожиданиями людей в отношении новой работы, так и размером пособия по безработице, которое зависит от их предыдущего заработка, — получая более высокое пособие, люди могут тратить больше времени на поиск желаемой работы», — отметила К. Зитиките.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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