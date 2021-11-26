Зарплаты – только на банковский счет

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Декабрь 2021 года – последний месяц, когда зарплаты в Литве можно выплачивать наличными. С 1 января 2022 года все зарплаты в Литве должны переводить на банковские счета работников, сообщает литовская Государственная инспекция по труду (ГИТ).

С 1 января 2022 г. вступает в силу поправка к 139 статье Трудового кодекса, согласно которой зарплата и другие выплаты, связанные с трудовыми отношениями, включая суточные и командировочные, должны переводить на счета работников. «Такие поправки внесены для того, чтобы можно было защитить права работников. ГИТ получает немало жалоб в связи с тем, что работники расписываются в получении одной суммы, а на деле наличными им выплачивают меньше денег. Когда речь идет о наличном расчете, в таких случаях защитить права работников сложно, нелегко доказать, что работодатель выплатил им не все деньги. Новый порядок поможет избежать таких нарушений», – сказал заведующий отделом трудового права ГИТ Шарунас Орлавичюс.

Если в компании зарплаты работникам до сих пор выплачивали наличными, работодатели должны письменно попросить работников указать счета для перевода зарплаты. Как разъясняет инспекция по труду, если работник не предоставит номер счета, работодатель должен оставить принадлежащие ему деньги на счету компании, пока тот не предоставит необходимую информацию. «Обращаем внимание на то, что в законе сказано, что зарплата должна переводиться на счет самого работника, значит, ее нельзя переводить на счет других членов семьи или друзей», – подчеркнул Ш.Орлавичюс. Есть лишь одно исключение, предусмотренное в Трудовом кодексе, – зарплаты моряков, поскольку порядок их выплат регламентирован другим законом.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ