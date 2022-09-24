Зарубежные производители оружия присматриваются к открытию завода в Литве 

По словам Касчюнаса, война в Украине показала, что необходимо стремиться приобрести как можно больше резервов, и особенно выгодно было бы привлекать в Литву иностранных инвесторов.

«В первую очередь нужно искать здесь, в Литве, инвесторов для создания оружейных заводов, я не хочу об этом говорить, есть даже серьезные компании мирового масштаба, которые зондируют возможности. Мы работаем с ними, ищем возможности для совпадения интересов, давайте представим, если бы в Литве появился завод по производству боеприпасов или артиллерии, это серьезные дела», — сказал журналистам после заседания комитета Касчюнас.

Он сказал, что не будет называть, производители каких стран оценивают возможности создания предприятия в Литве, но отметил, что пока это начальный этап. «Я верю, что наши ведомства сделают все возможное, чтобы честно оценить возможности и заняться серьезной охотой», — сказал председатель комитета.

Говоря о накопленных в настоящее время запасах Литвы, он сказал, что показатели Литвы «намного лучше, чем год или два назад», но закупки во всем Западном мире затруднены.

«Проблема в том, что оборот оружия в западной промышленности не такой большой, все стоят в очереди, и все закупки не приходят быстро, но по некоторым важным позициям мы улучшили ситуацию», — подчеркнул Касчюнас.

Заместитель министра обороны Жильвинас Томкус заявил, что на пополнение запасов армии необходимо выделять не менее 10% ассигнований.

В этом году Литва выделила на оборону 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП), в июле парламентские партии договорились, что в будущем будет сохраняться не меньший объем ассигнований, а «дальнейшее финансирование обороны должно быть связано с потребностями системы обороны и литовской армии».

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