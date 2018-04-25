Заседания сейма будут продолжены, политиков и работников будут тестировать чаще

Запланированные на следующую неделю заседания сейма состоятся, однако планируется принять дополнительные меры безопасности, также обещано в ускоренном порядке узаконить дистанционные заседания сейма.
Такая договоренность достигнута в пятницу на дистанционном совещании правления сейма.
«На следующей неделе заседания сейма будут проходить так, как было запланировано», — сообщил BNS вице-спикер сейма консерватор Паулюс Саударгас.
Вице-спикер сейма консерватор Паулюс Саударгас сказал BNS, что для обеспечения максимальной безопасности планируется периодически тестировать парламентариев и некоторых работников канцелярии сейма.
По словам П. Саударгаса, обсуждается возможность тестирования один или два раза в неделю: сейчас тесты будут проводится в понедельник, однако возможны и тесты в пятницу. Таким образом, в заседаниях примут участие только те, у которых тесты были отрицательными.
Также планируется установка стеклянных перегородок между рабочими местами парламентариев в зале заседаний.