Заседания сейма будут продолжены, политиков и работников будут тестировать чаще

Вице-спикер сейма консерватор Паулюс Саударгас сказал BNS, что для обеспечения максимальной безопасности планируется периодически тестировать парламентариев и некоторых работников канцелярии сейма.

По словам П. Саударгаса, обсуждается возможность тестирования один или два раза в неделю: сейчас тесты будут проводится в понедельник, однако возможны и тесты в пятницу. Таким образом, в заседаниях примут участие только те, у которых тесты были отрицательными.

Также планируется установка стеклянных перегородок между рабочими местами парламентариев в зале заседаний.