Защита прав туристов

На минувшей неделе литовское правительство одобрило поправки к закону о туризме, предложенные Министерством экономики и инноваций, которые еще больше усиливают защиту туристов, улучшают условия для малых туроператоров, сообщает BNS. Кроме того, намечено создание национальной туристической информационной системы.

«Мы совершенствуем закон о туризме, чтобы обеспечить еще лучшую защиту туристов от несостоявшихся поездок или банкротств туроператоров. Кроме того, мы смягчаем условия для небольших туроператоров, которые понесли и продолжают нести убытки из-за пандемии и геополитической ситуации, и значительно снизили минимальную страховую сумму, что облегчит начало создания бизнеса или возвращение в бизнес», — сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Среди наиболее важных изменений — все туроператоры, не только выездного или местного туризма, но и въездного туризма, должны будут иметь страховку.

Туроператоры должны будут обеспечить свои обязательства как минимум на 3 тыс. евро. Это означает, что туристы, прибывающие в Литву, будут защищены в случае неплатежеспособности туроператора.

В целях снижения финансовой нагрузки на малый туристический бизнес (если его годовой доход составляет менее 1 млн евро) установлена ​​значительно более низкая минимальная страховая сумма — 20 тыс. евро вместо 50 тыс. евро. По мере роста дохода эта сумма будет увеличиваться в зависимости от размера дохода.

Предусмотренная законодательством возможность после установления финансовых затруднений бизнеса получения Государственной службой защиты прав потребителей страховой суммы поможет быстрее организовать возврат туристов, когда организаторы перестанут выполнять свои обязательства.

Кроме того, создается Национальная информационная система по туризму. Предусмотрено, что гостиницы или другие поставщики жилья должны будут в течение 24 часов ввести в систему некоторые туристические данные. Это позволит в режиме реального времени получать данные о количестве туристов и занятости учреждений, продолжительности пребывания туристов.

В целях облегчения условий для организаторов, ходатайствующих о временной приостановке деятельности (в связи с сезонностью, чрезвычайными или другими причинами), предлагается не приостанавливать действие их лицензии на 12 месяцев вместо нынешних шести.

Утвержденные правительством поправки к Закону о туризме в ближайшее время будут внесены на рассмотрение Сейма.

Информация «ЛК», BNS